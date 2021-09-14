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İSTANBUL

Thodex mağduru avukatı: Savcılığın kripto paraya el koyma kararı Türkiye'de ilk

Thodex soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne savcılığın yazı yazarak firari şüpheli Faruk Fatih Özer'in Binance'deki olası kripto paralarına el konulması talebini değerlendiren Avukat Sinan Keskin, "Bu süreç şu anda Türkiye'de bir ilk. Hatta dünyada araştırmalarımız neticesinde İngiltere'de buna benzer Binance kripto para şirketiyle ile ilgili el koyma kararı olduğu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Thodex mağduru avukatı: Savcılığın kripto paraya el koyma kararı Türkiyede ilk
Arşiv

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazı göndererek, şirketin vergi suçları açısından değerlendirilmesinin yapılmasını ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını talep etti.


Savcılık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı göndererek, soruşturmanın aydınlatılması için Thodex hakkında incelemeler yapılmasını istedi.

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Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada rapor hazırlanacak


Savcılık ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne yazı yazarak, Özer'in Binance'deki adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunun tespit edilmesini ve soruşturmadaki diğer şüphelilerin Binance'taki tespit edilecek kripto paralarına el konulmasını talep etti.

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"Mağdurlar alacaklarına kavuşabileceklerdir"

Savcılığın talebini değerlendiren Avukat Sinan Keskin, "Bu talep edilme işlemi Binance adlı kripto para şirketi tarafından yerleşik adresleri de İstanbul Şişli'de bulunmak suretiyle uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Böylelikle mağdurlar da kripto para cinsinden TL karşılığı olarak alacaklarına kavuşabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

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"Bu süreç Türkiye'de bir ilk"

Binance'ın savcılığın yazısına istinaden kripto paralara el konulması işlemini uygulayıp uygulamayacağı söyleyen Keskin, şunları söyledi:

  • "Bu süreç şu anda Türkiye'de bir ilk hatta dünya da araştırmalarımız neticesinde İngiltere'de buna benzer Binance kripto para şirketiyle ile ilgili el koyma kararı olduğu. El koyma kararı Binance kripto para şirketi tarafından uygulanırsa dünyada belki de ilkler arasında yer alacaktır. Uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Burada açık bir mağduriyet vardır."

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Başka paravan şirketler de var

Başsavcılığın MASAK'la koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Avukat Sinan Keskin, “Fatih Faruk Özer'in yerinin tespiti bakımından diğer şüphelilerin ve bizim kanaatimiz odur ki başka paravan şirketler de var. Burada bunların da para trafiğinin takip edilmesi suretiyle tespiti bakımdan son derece önem arz etmektedir" diye konuştu.

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