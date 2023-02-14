|
Gündem

THY: Bugün 89 seferle 16 bin 268 depremzede tahliye edilecek

Türk Hava Yolları (THY) vatandaşların tahliyesi için operasyonlarını sürdürüyor. THY, bugün 89 seferle 16 bin 268 vatandaşın tahliyesi edileceğini duyurdu.

12:32 . 14/02/2023 Salı
DHA
THY sefer sayısını açıkladı.

THY sefer sayısını açıkladı.

THY, 10 ilde etkili olan depremin ardından AFAD ve yetkili makamların iş birliğiyle deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, vatandaşların tahliyesi için operasyonlarını sürdürüyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, depremin ilk gününden bu zamana kadar 1041 seferle 186 bin 790 arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaştırdığını açıkladı. Havayolu şirketi bugün 89 seferle 16 bin 268 yolcunun tahliyesini gerçekleştireceğini açıkladı. Tahliye uçuşlarında ücretsiz rezervasyon sürecinin devam ettiği, rezervasyonu olmayanların, uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla kabul edilebileceği belirtildi. Yolcular ücretsiz biletleme işlemlerini havayolu şirketinin mobil uygulaması ve internet sitesinden yapabilecek.

9 günde 6 bin 708 ton yardım malzemesi taşındı

Bilgilendirmede ayrıca depremin Türk Hava Yolları'nın ilk gününden bu zamana kadar 1013 sefer ile 182 bin 613 depremzedenin tahliyesini gerçekleştirildiği belirtilirken, kargo uçuşlarıyla da yardım malzemelerin bölgeye taşınmaya devam ettiğini vurguladı. Turkish Cargo, 9 günde gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 108 kargo seferiyle 6 bin 708 ton yardım malzemesini afet bölgesine taşıdı. Hava kargo şirketi aynı zamanda bugün gerçekleştireceği 14 kargo seferiyle yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak.

THY küçük dostları unutmadı

Tahliye uçuşlarında depremzedelerin tahliyesinin yanı sıra evcil hayvanların da uçağa bindirilmesinde yardımcı olunuyor. Deprem bölgelerinden uçağa binen vatandaşların uçağa evcil hayvanlarıyla alınması için havalimanlarında taşıma kafesi göndermeye başladı. İlk olarak Malatya Havalimanı'ndan dağıtıma başlanılan taşıma kafesleri gün içerisinde deprem bölgesindeki diğer havalimanlarına da gönderilecek. Havayolu şirketi ayrıca afet nedeniyle evcil hayvanlarıyla uçağa binmek isteyen depremzedelerden aşı karnesi isteme zorunluluğunu kaldırmıştı.



#THY
#deprem
#depremzede
#sefer
#tahliye
18 dakika önce
default-profile-img
THY: Bugün 89 seferle 16 bin 268 depremzede tahliye edilecek
Kırgızlar depremzedeler için otağ kurdu
TÜBİTAK'ın geliştirdiği "Deringörü" sistemi ile depremzede bebeklerin kimlikleri belirleniyor
Madencilerden öğrencilere duygulandıran mesaj: Mühendis olun sağlam binalar yapın
7 bin 500 depremzedenin barınma ihtiyacını karşılayacak
Azerbaycan 728 kişilik arama kurtarma ekibiyle Türkiye'yi yalnız bırakmıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.