THY geçen hafta günlük bin 268 uçuşla Avrupa'da 2. oldu

14 ile 18 Temmuz arasında; yurt dışından 992 uçakla 404 bin 166 kişi, yurt içinden 202 uçakla 66 bin 423 kişi olmak üzere 470 bin 589 yolcu geldi. Antalya Havalimanı'nda sadece bu süreçte gelen-giden uçak sayısı ise 3 bin 768 olarak açıklandı. Hizmet verilen yolcu sayısı da 839 bin 507 oldu. Bu sayılarla doluluk oranları ise dış hatlar gelişlerde yüzde 80, gidişlerde yüzde 60, iç hatlarda ise yüzde 100 olarak belirtildi. Antalya Havalimanı'ndaki gelen-giden uçak hareketliliğine göre, her 1,9 dakika 1 uçak inişi ve kalkışı gerçekleşiyor. 6 dakikada da 1 uçak iniyor.