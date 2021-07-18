THY geçen hafta günlük bin 268 uçuşla Avrupa'da 2. oldu

Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta düzenlenen günlük ortalama 1268 uçuşla Avrupa'da en çok sefer icra eden 2. havayolu olmayı başardı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan 9-15 Temmuz arasındaki uçuş trafiği raporuna göre, kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla çıkışa geçen İrlanda havayolu firması Ryanair, günlük 1818 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan havayolu oldu.
THY İKİNCİ SIRADA
THY, günlük 1268 uçuşla 2. sırada yer alırken, 877 uçuşla Air France 3'üncülüğü elde etti.
Listede 4. sıradaki EasyJet 805, 5. sıradaki Lufthansa 779, 6. sıradaki KLM 664, 7. sıradaki Wizz Air 602 uçuş yaptı.
Pegasus Havayolları, listede 513 uçuşla 8'inci sırada yer aldı. Pegasus'un Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "EUROCONTROL uçuş trafiği verilerine göre geçtiğimiz hafta en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolları arasında 2019 ile aynı sayıda uçuş gerçekleştiren tek hava yolu olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris ve Datça’ya gelmek için yola çıkan vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Bu iki ilçeye gidiş güzergahındaki Marmaris-Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında ekipler denetimlerini sürdürürken, burada 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve polis ekipleri evrak, sicil taraması yaptı. Jandarma 'Çimen' adlı narkotik köpeği ile araçlarda uyuşturucu aradı.
Normal günlerde 11-13 bin arasında aracın geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram nedeniyle cuma 19.00 ile pazar 11.00 saatleri arasında, 36 saatte 75 bin aracın geçtiği belirtildi. Çoğunluğu İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara ile Karadeniz illerinden gelenlerin geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram boyunca sıkı denetimler yapılacağı ifade edildi. Bu arada Marmaris ilçe merkezindeki Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yoğun araç trafiği görüldü. Zaman zaman trafik tıkanırken uzun beklemeler yaşandı. Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik güzergahı araçlar 20 dakikada gidebildi.
Marmaris ve Datça'ya tatilci akını: 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı
Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris ve Datça'ya Kurban tatilini geçirmek için gelen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Normal günlerde günlük 11 ile 13 bin arası araç girişinin olduğu Marmaris'e 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı.
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Feribotların peş peşe geldiği Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinden Bozcaada’da bayram tatilini geçirmek isteyenler neredeyse adım atacak yer bırakmadı.
Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu. Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu.
Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu. Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu.
Bozcaada tıklım tıklım
Türkiye'nin önemli yaz turizm merkezlerinden olan Bozcaada'da bayram tatilinin ikinci günü adım atacak yer kalmadı. Yoğunluktan mutlu olan esnaf, bazı vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasından ise rahatsız.
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1 Temmuz itibarıyla pandemi kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılması ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeyle yeniden uçuşların açılması ile Türkiye'nin en önemli turizm kenti Antalya'da yoğun hava trafiği yaşanıyor. Yurt dışı turizmdeki hareketlilik her geçen gün artarken, bayram tatili öncesinde de iç turizmde yoğunluk yaşanıyor.
14 ile 18 Temmuz arasında; yurt dışından 992 uçakla 404 bin 166 kişi, yurt içinden 202 uçakla 66 bin 423 kişi olmak üzere 470 bin 589 yolcu geldi. Antalya Havalimanı'nda sadece bu süreçte gelen-giden uçak sayısı ise 3 bin 768 olarak açıklandı. Hizmet verilen yolcu sayısı da 839 bin 507 oldu. Bu sayılarla doluluk oranları ise dış hatlar gelişlerde yüzde 80, gidişlerde yüzde 60, iç hatlarda ise yüzde 100 olarak belirtildi. Antalya Havalimanı'ndaki gelen-giden uçak hareketliliğine göre, her 1,9 dakika 1 uçak inişi ve kalkışı gerçekleşiyor. 6 dakikada da 1 uçak iniyor.
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist günlük 100 bini aştı: Her 6 dakikada bir uçak iniyor
KURBAN Bayramı tatiliyle turizm sezonunun en yoğun dönemi birleşince Antalya'ya 1 günde hava yoluyla gelen yerli ve yabancı turist sayısı, 100 bini aştı. 14-18 Temmuz'da toplam 3 bin 768 uçak iniş-kalkışı ve 839 bin 507 kişilik turist hareketi oluştu. Havalimanına her 6 dakikada 1 uçak iniyor.