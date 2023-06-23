THY Kurban Bayramı tatilinde 204 ek sefer gerçekleştirecek

Türk Hava Yolları (THY), 2022 yılında gerçekleştirmiş olduğu 15 milyar 769 milyon dolarlık ihracat ile 'İhracat Şampiyonu' ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ''Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırırken, kanatlarımızda da büyük bir gurur ve sorumluluk taşıyoruz. Bizler de bu sorumlulukla ülkemizin gelecek hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için çalışıyor ve her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı artırıyoruz'' ifadelerini kullandı.