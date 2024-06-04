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THY pilotu 2 bin metrede drone gördü: Kuleye rapor etti

Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın pilotu Eyüpsultan üzerinde uçuş sırasında 2 bin metrede drone görmesi üzerine İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne rapor ettirdi.

17:01 - 4/06/2024 Salı
DHA
THY uçağı (Foto: Arşiv)
THY uçağı (Foto: Arşiv)
Dış hat seferi yapan bir uçağın pilotu 2 bin metrede rotasına devam ederken drone uçurulduğunu gördü. Bunun üzerine pilot İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçerek,
"Bu çevrede uçan droneler hakkında bilginiz var mı?"
anonsunu yaptı.
Bu anons üzerine kule görevlisi de bilgilerinin olmadığını söyledi.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) verilerine göre ABD'de pilotların drone ile karşılaşmasında sürekli artış yaşanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) drone ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 lira para cezası uyguluyor.





#THY
#Eyüpsultan
#Drone
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