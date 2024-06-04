THY pilotu 2 bin metrede drone gördü: Kuleye rapor etti

"Bu çevrede uçan droneler hakkında bilginiz var mı?"

"Bu çevrede uçan droneler hakkında bilginiz var mı?"

Dış hat seferi yapan bir uçağın pilotu 2 bin metrede rotasına devam ederken drone uçurulduğunu gördü. Bunun üzerine pilot İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçerek,

Dış hat seferi yapan bir uçağın pilotu 2 bin metrede rotasına devam ederken drone uçurulduğunu gördü. Bunun üzerine pilot İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçerek,

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) verilerine göre ABD'de pilotların drone ile karşılaşmasında sürekli artış yaşanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) drone ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 lira para cezası uyguluyor.