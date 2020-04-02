THY seferleri 1 Mayıs'a kadar durdurdu

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm dış hat uçuşlarının 1 Mayıs 2020'ye kadar durdurulduğu aktarılarak, "İç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uçuşları kısıtlı şekilde gerçekleştirilecek olup diğer tüm iç hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 06.00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan Seyahat İzin Belgesi talep edilecektir. Seyahat İzin Belgesi bulunmayan yolcularımız, bilet satın alamayacak ve daha öncesinden bilet almış olsalar dahi uçuşa kabul edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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14 büyükşehire yapılan kısıtlı seferler devam edecek

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye istinaden, iç hat uçuşlarında Seyahat İzin Belgesi ile seyahat edildiği sürece web sitesi, mobil uygulamalar ve çağrı merkezi üzerinden yapılacak bilet satışı işlemlerinde kimlik numarası ile kontrol yapılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seyahat İzin Belgesi olmayan yolcularımız, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeden izin koşullarını ve başvuru yöntemini öğrenebilirler. 1 Mayıs 2020 tarihine kadar web sitemiz ve mobil uygulamalarımızdan check-in yapılamayacak olup, check-in işlemlerinin havalimanlarında bulunan check-in kontuvarlarımızdan Seyahat İzin Belgesi ibraz edilerek yapılması gerekmektedir. İç hat uçuşlarımızda Seyahat İzin Belgesi almış olan yolcularımızın kalkış saatinden en az 2 saat önce, Seyahat İzin Belgesi bulunmayanların ise işlemlerini tamamlamak üzere 4 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu süreçte gerçekleştirilecek iç hat uçuşlarımızda tek yön 325 TL, aktarmalı 549 TL sabit fiyat uygulaması yapılacaktır."

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız kısıtlı seferlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.