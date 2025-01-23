THY Sitesi'nin yapımı için imzalar atıldı

İmza töreninin ardından hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Yıldız, “Deprem bölgesindeyiz. Bu yüzden sağlıklı konutlar üretmek zorundayız. İlçemizde kentsel dönüşümün hızlanarak devam edecek ve durmayacak. Son sıkıntılı bina yenilenene kadar dönüşüm için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü milletimiz için buradayız. Huzurlu, refah seviyesi yüksek, en güvenilir ortamlarda nasıl yaşayabilirler onun için gayret göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızdan öyle öğrendik öyle de yapacağız. Bağcılar'ımızda son konut yenilenene kadar dönüşüm devam edecek” dedi.