THY Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu tamamladı

Gündem

Türkiye, Mali'de çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de bir askeri birliğe düzenlenen ve çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınadı.