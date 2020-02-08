THY uçuş ağına Malabo’yu da ekledi

Türk Hava Yolları, Afrika Kıtası’ndaki Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’ya tarifeli sefer başlattı. Yeni destinasyonla birlikte THY, Afrika’daki 60’ıncı uçuş noktası ulaşmış oldu. Malabo’ya düzenlenecek seferler, İstanbul-Port Harcourt-Malabo-İstanbul parkurunda ve Boeing 737-900 tipi uçaklarla icra edilecek. Yeni uçuş noktası, şirketin ağına eklediği 319'uncu destinasyon oldu.

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İstanbul Havalimanı ile birlikte yeni bir dönem başladı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, İstanbul Havalimanı ile birlikte Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönem başladı. Yeni, devasa operasyon merkezimiz bize uçuş ağımızı genişletme noktasında eşsiz bir performans sergileme avantajı sağlıyor. Bugün, yeni dönem stratejimizin bir parçası olarak Afrika kıtasında yer alan Malabo’yu, Türk Hava Yolları’nın sürekli genişleyen uçuş ağına eklediğimiz için oldukça mutluyuz. Bugünden itibaren Malabo’ya seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Ekvator Ginesi arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.

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Fiyatlar 789 dolardan başlıyor

Malabo, Ekvator Ginesi’nin en büyük ikinci şehri konumunda yer alıyor. Petrol zengini olmasının yanı sıra turizm faaliyetleri de önem arz eden şehir, doğal güzellikleri, zengin dünya mutfağı ve tarihi mimarisiyle öne çıkıyor. Ekvator Ginesi’nin en eski şehri Malabo’yu deneyimlemek isteyenler bu şehre 789 Dolardan başlayan fiyatlar ile seyahat edebilecek.