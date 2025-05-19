Yolculuk planları yapanlara müjde! Türk Hava Yolları, yeni bir kampanya müjdesini verdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel hazırlanan kampanyada 19-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.





THY'den 19 Mayıs'a özel ucuz bilet kampanyası





Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel düzenlediği kampanya kapsamında yurt içi uçuşlarda cazip fiyatlar sundu. THY’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde, 1 Ekim – 30 Kasım 2025 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlar için bilet fiyatları 919 TL’den başlıyor.





Toplamda 115 bin koltukla sınırlı olan kampanya biletleri, sadece Türk Hava Yolları’nın çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Kampanyanın seyahat planı yapanlar için önemli bir avantaj sunması bekleniyor.





THY, bu özel kampanya ile hem gençleri hem de bayram coşkusunu paylaşmak isteyen tüm yolcuları uygun fiyatlarla seyahat etmeye davet ediyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, belirtilen tarihler arasında hızlı davranmaları gerekiyor çünkü koltuk sayısı sınırlı.







