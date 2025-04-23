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THY'den deprem sonrası 'tavan bilet' fiyatı kararı

THY'den deprem sonrası 'tavan bilet' fiyatı kararı

17:0923/04/2025, Çarşamba
AA
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Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremlerden sonra yurt içi bilet tavan fiyatının bin 750 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

İstanbul’da meydana gelen en büyüğü olan 6,2 olan depremler çok sayıda ilden hissedilerek vatandaşlar arasında panik oluşturdu.

Ardından THY, yurt içi tavan bilet ücretini bin 750 TL olarak belirledi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileğini ileterek,
"Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirilecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı bin 750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız"
ifadelerini kullandı.


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