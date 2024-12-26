Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
THY'den sefer iptali duyurusu: Çift yönlü askıya alındı

THY'den sefer iptali duyurusu: Çift yönlü askıya alındı

10:2126/12/2024, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Türk Hava Yolları (THY), bazı seferlerin olumsuz hava koşulları ve politik nedenlerle askıya alındığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), bazı seferlerin olumsuz hava koşulları ve politik nedenlerle askıya alındığını duyurdu.

Türk Hava Yolları, bugünkü Diyarbakır ve Bağdat seferlerini, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal etti. Mozambik'in başkenti Maputo'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle Johannesburg-Maputo seferleri de askıya alındı.

Türk Hava Yolları (THY), Diyarbakır ve Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacağı bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı.



Ayrıca bugün düzenlenmesi planlanan Johannesburg-Maputo seferleri de, Mozambik'in başkenti Maputo'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle çift yönlü askıya aldı.




#Türk Hava Yolları (THY)
#Sefer iptali
#Diyarbakır

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonuç ne zaman açıklanacak?