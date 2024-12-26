THY'den sefer iptali duyurusu: Çift yönlü askıya alındı

Türk Hava Yolları (THY), bazı seferlerin olumsuz hava koşulları ve politik nedenlerle askıya alındığını duyurdu.
Türk Hava Yolları, bugünkü Diyarbakır ve Bağdat seferlerini, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal etti. Mozambik'in başkenti Maputo'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle Johannesburg-Maputo seferleri de askıya alındı.
Türk Hava Yolları (THY), Diyarbakır ve Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacağı bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı.
Ayrıca bugün düzenlenmesi planlanan Johannesburg-Maputo seferleri de, Mozambik'in başkenti Maputo'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle çift yönlü askıya aldı.
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