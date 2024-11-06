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THY'den üç noktada sefer iptali

THY'den üç noktada sefer iptali

10:496/11/2024, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türk Hava Yolları (THY), Havana, Krakow ve Bağdat havalimanlarında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan bazı seferler ile Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle yarınki Johannesburg-Maputo uçuşları iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarın planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini bildirdi.


THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.


Açıklamada,
"TK 183" sefer sayılı İstanbul-Havana, "TK 183" sefer sayılı Havana-Karakas, "TK 183" sefer sayılı Karakas-İstanbul, "TK 1721-1722" sefer sayılı İstanbul-Krakow-İstanbul ve "TK 302-303" İstanbul-Bağdat-İstanbul uçuşlarının yapılamayacağı kaydedildi.

Krakow'a, ilave seferlerin planlandığı aktarılan açıklamada, hava şartlarının uygun olması halinde "TK 6900" İstanbul-Krakow ve "TK 6901" Krakow-İstanbul seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.


Açıklamada, Afrika ülkesi Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle de yarın icra edilmesi planlanan
TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg
seferlerinin iptal edildiği bildirildi.




#İptal
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