Türk Hava Yolları (THY), Havana, Krakow ve Bağdat havalimanlarında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan bazı seferler ile Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle yarınki Johannesburg-Maputo uçuşları iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarın planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini bildirdi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Krakow'a, ilave seferlerin planlandığı aktarılan açıklamada, hava şartlarının uygun olması halinde "TK 6900" İstanbul-Krakow ve "TK 6901" Krakow-İstanbul seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.