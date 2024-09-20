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THY'nin İstanbul-Santiago seferleri başlıyor

THY'nin İstanbul-Santiago seferleri başlıyor

11:2820/09/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türk Hava Yolları (THY), Amerika kıtasındaki 26. destinasyonu olarak Şili'nin başkenti Santiago'ya sefer düzenleyeceğini açıkladı. Seferler, 18 Aralık'ta başlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, 18 Aralık itibarıyla İstanbul'dan Santiago'ya her iki yönde Sao Paulo duraklamalı, haftada 4 frekans uçuş başlatacak.

Destinasyon sayısı 26'ya yükseldi

Bu yeni rotayla THY, Amerika kıtasında hizmet verdiği toplam destinasyon sayısını 26'ya yükselterek, bölgedeki varlığını daha da sağlamlaştıracak.


Açıklamada, seferlerin başlaması hakkında görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olarak kıtaları ve kültürleri birbirine bağlamaya devam ettiklerini belirtti.


Bolat,
"Amerika kıtasındaki 26. destinasyonumuz olan Santiago'ya uçuşların başlatılmasıyla, küresel uçuş ağımızı genişletme ve seyahat severlere benzersiz bağlantı seçenekleri sunma taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz. Yolcularımıza Şili, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinin büyüleyici güzelliğini Türk misafirperverliğiyle keşfetme imkanı sunuyoruz"
ifadelerini kullandı.

Santiago SCL Nuevo Pudahuel Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Claude ise aralık ayında THY'nin İstanbul'dan Santiago Havalimanı'na sefer düzenlemeye başlayacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.


Şili ile Türkiye arasındaki bu yeni rotanın, her iki ülkenin hava bağlantısını artırarak Şili vatandaşlarının İstanbul'a ve Uzak Doğu'ya daha kolay ulaşmasını sağlayacağını aktaran Claude, "Kalite ve hizmet anlayışıyla öncü olan Türk Hava Yolları ile yapılan bu yeni ortaklık, Şili ile Türkiye arasındaki ekonomik ve turistik ilişkileri de güçlendirecek.


Bu yeni rotada hem ticari hem de operasyonel başarılar sağlamak için tüm çabalarımızı ortaya koyarak, THY'ye sıcak bir karşılama garanti edeceğiz. Hoş geldin Türk Hava Yolları." değerlendirmesinde bulundu.



#THY
#Santiago
#İstanbul

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