Tim Mühendislik’in 5. Şubesi Rüzgarlı’da açıldı.
Doğalgaz ve mekanik tesisat alanında hizmet veren Tim Mühendislik, 5. Şubesini Ulus-Rüzgarlı’da açtı. Açılışa, TBMM 26-27. Dönem Ordu Milletvekili Metin GÜNDOĞDU, Altındağ Kaymakamı Cumali ATİLLA, MHP Bala İlçe Başkanı Bayram Özdemir, Altındağ Müftüsü Orhan Örnek, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) Yön. Kur. Başk. ve ATO Mec Üy. Fatih AYHAN, Ankara Sanayici ve İş adamları Derneği (ASİAD) Yön. Kur. Başk. Eda ERSOY TOMBAKOĞLU, ASİAD Gen. Sek. ve ATO Mec. Üy. Çetin ÇATALOĞLU, ATO İnş. Malz. Sat. Kom Başk. Halil BAL ve bir çok İş İnsanı, Müteahhit ve davetliler katıldı.
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