Tim Mühendislik’in 5. Şubesi Rüzgarlı’da açıldı.

“Tim Mühendislik’in bir güzel şubesini daha rüzgarlıda açıyoruz Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah utandırmasın, bol kazançlar diliyorum. Kim ne derse desin Türkiye ekonomisi birilerine inat büyümeye devam edecek, işletmelerimizi artırmaya devam edeceğiz ve hep birlikte Türkiye’nin ekonomisini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu müessesenin milletimize hizmet eden hayırlı bir işletme olmasını diliyorum.”