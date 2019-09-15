Tıp literatüründe bir ilk: Boynundan girip kol altından çıktı

Kahramanmaraş'ta bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobilden dışarı savrulan B.Ö.'nün boynuna olay yerinde bulunan 30 santimetre uzunluğundaki tahta kazık boynundan girerek kol altından çıktı.

Ağır yaralanan genç kız, vücuduna saplanan tahta kazık ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastaneye bilinci açık olarak giden B.Ö.'yü görenler, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bülent Güneri'ye haber verdi. Hastanın yanına gelen Güneri, çekilen tomografi görüntülerini inceledikten sonra genç kızı ameliyata aldı. Yaklaşık yarım saat süren ameliyatla tahta kazık çıkarılırken, kazığın sinir ve damarlara zarar vermemesi nedeniyle mucize eseri hayatta kalan genç kız olayı bir kaburga kırığı ile atlattı. B.Ö., hastanede gördüğü bir haftalık tedavi sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

DHA



'GÖĞÜS VE KALP DAMAR CERRAHLARI AMELİYATTA HAZIR BULUNDU'



Ameliyat öncesi ve sonrasında yaşananları anlatan Dr. Güneri, telefonuna gelen fotoğrafları görünce şaşırdığını söyledi.

Bu tür vakalarda genellikle sinir ve damar yaralanmalarının olduğunu ancak bu olayda sinir ve damar yaralanmasının olmayışının çok ilginç olduğunu ifade eden Güneri, "Hastayı acil ameliyata aldık. Ameliyat esnasında göğüs cerrahi hocamız ve kalp damar cerrahı bölümünden hocamız hazır bulundular herhangi bir komplikasyona yönelik olarak. Ameliyathanede yaptığımız değerlendirmeden sonra anestezi altında yaklaşık 30 santimetrelik tahta bir kazık çıkardık hastadan. Kazık, hastanın saçlarını dolayarak boynundan girip sol kol altından çıkmıştı. Ve böyle kirli bir yaralanma, ev dışında, sokakta olan bir yaralanma enfeksiyon açısından oldukça risklidir. Ama ameliyat esnasında yaptığımız girişimler ve titizlikle uyguladığımız antibiyotik tedavisi sayesinde hastamızda bir enfeksiyon meydana gelmedi" diye konuştu.

"TIP LİTERATÜRÜNDE YOK"



Olayın çok ilginç olması nedeniyle daha önce bu ve buna benzer bir vakanın olup olmadığını araştırdığını belirten Dr. Bülent Güneri, şöyle devam etti:

REKLAM

"Tıp literatüründe benzer yaralanmalar var, metal ve tahta cisim saplanmaları görülüyor. Ancak bu şekilde boyundan girip koltuk altından çıkan bir cisim yaptığım taramalarda tespit etmedim. Ancak literatürde bildirilen vakalarda çok ciddi sinir yaralanmaları ya da omuriliğe saplanıp da enfeksiyona yol açan bu nedenle tedavi görmek zorunda olan hastalar mevcut. Bizim hastamızda herhangi sinir veya damarsal yapıya denk gelmedi ancak bir kaburga kırığına yol açtı ve içeride bol miktarda hastanın saç bulunduğu için bizi daha çok uğraştıran içeride bulunan saç parçalarıydı. Biz, kazığın gidiş yönü boyunca açmayıp, kazığı ters yönde çıkartıp içeriye bol miktarda steril sıvıyla yıkama uyguladık ve iyi bir antibiyotik tedavisi verdiğimizi düşünüyorum. Bu sayede de bir sorun meydana gelmedi. Hasta oldukça talihli bence, birçok kişi bunu mucize olarak değerlendirebilir. Beni ve ekibimi oldukça şaşırttı. Ve hastayı birlikte değerlendiren cerrahi branştan diğer hocalarımızı da oldukça şaşırttı. Adeta mucize gibiydi diyebilirim."