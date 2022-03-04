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POLİTİKA

TİP'li Erkan Baş da Türk SİHA'larından rahatsız oldu: Satışı engellensin

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV canlı yayınında Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) satışının engellenmesi gerektiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini değerlendiren Baş, "Bu durum savaşı büyütüyor." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TİPli Erkan Baş da Türk SİHAlarından rahatsız oldu: Satışı engellensin
TİP'li Erkan Baş

Dünya basınında, son olarak Ukrayna'da yaşanan işgal girişimindeki başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı rahatsız etti.

Baş, Halk TV canlı yayınında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini değerlendirirken, Türk SİHA'larının satışının engellenmesi gerektiğini söyledi.

TİP'Lİ ERKAN BAŞ: "SİHA'LAR SAVAŞI BÜYÜTÜYOR"

Baş konuya ilişkin şunları söyledi:

  • "Yapmamız gereken şey nedir? Kendi yaşadığımız coğrafyada, kendi ülkemizde, kendi iktidarımızın savaşı destekleyen politikalarına karşı yüksek perdeden ses çıkartmalıyız. Çok açık söylüyorum bu SİHA/İHA satışlarına engel olmak lazım. Bu savaşı büyüten bir şey"

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"NATO TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Baş, geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın işgal girişimine destek vererek, Türkiye'nin de dahil olduğu NATO'yu 'terör örgütü olarka nitelemişti. Baş açıklamasında, "NATO bir terör örgütüdür. NATO’nun varlığı dünya barışına, dünya halklarına dönük bir tehlikedir ve bugün bu kendisini çok daha açık biçimde göstermektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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