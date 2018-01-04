Tiyatro bitti

Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında ABD’de açılan davada jüri üyeleri kararını açıkladı. Üyeler FETÖ hainlerin taşıdığı sahte belgeler ve Reza Zarrab’ın yalan ifadeleriyle açılan davada Atilla’yı suçlu buldu. ABD’de aylardır devam eden yargı tiyatrosu dün son buldu. New York’ta görülen Hakan Atilla davasında jüri kararını açıkladı.

İŞTE SUÇLAMALAR

Buna göre Atilla, kendisine atfedilen “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek”, “ABD’yi aldatma suçuna iştirak etmek”, “ABD bankalarını dolandırmak”, “ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek”, “kara para aklama suçuna iştirak etmek”ten suçlu bulundu. Atilla, “kara para aklamak” suçlamasından ise suçsuz bulundu. Karar 12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alındı.

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HAKİM FETÖ İLE İLİŞKİDE

Atilla hakkında verilecek cezayı FETÖ’cülerle yakın ilişkileri olan Yargıç Richard Berman’ın 11 Nisan’da açıklayacağı belirtildi. Davanın esastan görülmesi süreci 22 Kasım’da başlamış, karar verme sürecini yılbaşından önce yetiştiremeyen jürinin 3 Ocak’ta yeniden bir araya gelmesine karar verilmişti. Davada jüri müzakerelerine devam edilirken duruşma salonunun ilk sırasında Atilla’nın eşi Burçin Atilla hazır bulundu. Atilla’nın salona gelişinde eşiyle arasında duygusal anlar yaşandı. Eşiyle ilgili jüri kararı açıklanmasının ardından ise Burçin Atilla’nın gözyaşlarına hakim olmadığı gözlendi.