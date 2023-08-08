TMO Genel Müdürü Güldal'dan Derince'deki patlamaya ilişkin açıklama: Buğday eksikliği olmayacak

"Bu silolar 95 bin ton kapasiteli ve içinde 75 bin ton ürün olan depolar. 60 adet kuyudan müteşekkil. Bu 60 kuyunun 13 tanesinin zarar gördüğünü biliyoruz, tespit ettik. Ürünler görüntülerde de görüldüğü şekliyle dışarıya doğru akmış durumda. Tabii bu ön tespitlerden sonra öncelikle o ürünlerin başka bir depoya tahliyesi başlayacak. Sürecin bundan sonraki aşamalarında da patlamanın neden kaynaklandığını çünkü tüm sistemin, havalandırma fanlarının, toz toplayıcıların çalışır olduğunu, merkezi kumanda sisteminin faal olduğunu biliyoruz. Toz patlamasının dünyada zaman zaman örnekleri var ama ülkemizde, Toprak Mahsulleri Ofisi tarihinde bu büyüklükte ilk kez karşılaştık. Bununla ilgili de tüm araştırmalar, incelemeler yapılacak"