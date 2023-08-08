TMO Genel Müdürü Güldal'dan Derince'deki patlamaya ilişkin açıklama: Buğday eksikliği olmayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal
Genel Müdür Ahmet Güldal, dün meydana gelen patlamanın ardından tüm ekiplerin, ilgili birimlerin arama kurtarma işlemlerini başlattığını anımsattı.
Patlamanın toz patlaması şeklinde olduğunun değerlendirildiğini vurgulayan Güldal, incelemelerin süratle başladığını, dün ön incelemeler yapıldığını ve şu anda da teknik ekiplerin ayrıntılı incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.
Güldal, patlamada 12 kişinin yaralandığını hatırlatarak, yaralıları dün akşam ziyaret ettiklerini söyledi.
"Silolar 95 bin ton kapasiteli"
Yaralılara acil şifalar dileyen ve tüm teşkilata geçmiş olsun dileklerini ileten Güldal, şöyle konuştu:
"Patlamada tahıl zarar görmedi"
Ahmet Güldal, bu depoların gözden geçirileceğini, patlamanın sebeplerinin raporlanacağını belirtti.
Tahılın kullanılabileceğini, içerideki buğdayın herhangi bir zarar görmediğini dile getiren Güldal, ürünün toplanıp sağlıklı bir şekilde başka depolara nakledileceğini, ürünle ilgili bir ekonomik kayıp olmayacağını değerlendirdiklerini anlattı.
"Silolarda yurt dışında üretilen tahıllar mı var?" sorusu üzerine Güldal, "Hayır daha çok yurt içinden aldığımız, buraya sevk ettiğimiz buğdaylar var" dedi.
"Buradaki patlamayla herhangi bir buğday eksikliği olmayacak"
Türkiye'yi tahıl konusunda sıkıntıya sokacak bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Güldal, bu yıl çok bereketli bir hasat sezonu geçirdiklerini, şu ana kadar 7 milyon ton tahıl aldıklarını kaydetti.