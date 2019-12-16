TMV okullarında mezuniyet heyecanı

Mezuniyet törenlerine Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Mohammad Arif Malikyar, TMV Başkanı Birol Akgün, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Mehmet Kiraz, İİT Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, TMV mütevelli heyeti üyeleri Selim Cerrah, Cahit Bağcı ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Özdil, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENECEK

Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot, TMV okullarından mezun olan öğrencileri kendi evlatlarından ayrı görmediklerini, onların da artık Türk halkının birer ferdi ve evladı olduğunu söyledi. TMV Başkanı Akgün de Afganistan ile Türkiye arasındaki bağların çok eskilere dayandığını ve güçlenerek devam ettiğini belirtti. Afganistan Eğitim Bakanlığıyla yapılan anlaşma gereği Afganistan’ın bazı şehirlerinde yeni okullar açmaya devam edecekleri bilgisini paylaşan Akgün, ülkedeki TMV okullarının ekipman ve teknik anlamda güçlendirilmesi için 2,5 milyon dolar yatırım yaptıklarını aktardı.

TÜRKİYE SÖZÜNÜ TUTTU

Afganistan Eğitim Bakanı Yarımcısı Malikyar da Türkiye’nin Afganistan’da çeşitli alanlarda yatırım yaptığını ve en önemlisinin de eğitim alanında yapılanlar olduğunu kaydetti. TMV’nin Afganistan halkına verdiği sözü tuttuğuna dikkati çeken Malikyar, “Afgan-Türk Okullarının TMV’ye devredilmesinin ardından okullarda her açıdan iyileşme yaşandığı görülüyor” dedi. Türk ve Afgan halk oyunları gösterisiyle devam eden tören, 139 erkek ve 57 kız öğrenciye mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

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