Tokat’ta 5,5’lik korku

14/03/2026, Cumartesi
Tokat.
Tokat’ın Niksar ilçesinde önceki gece 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilerek paniğe neden oldu. Art arda yaşanan 73 artçı korkuttu. AFAD verilerine göre, merkez üssü Niksar olan deprem yerin 6,37 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı Tokat’ın yanı sıra Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas ve Sinop başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depreme uykularında yakalanan bazı vatandaşlar panik nedeniyle evlerinden çıkarak sokaklara yöneldi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar bildirilmezken, bazı binalarda sıva çatlakları ve küçük çaplı dökülmeler meydana geldi.

VATANDAŞLAR KORKTU

Yetkililer tarafından yapılan saha taramalarında bazı okullarda ve binalarda küçük çaplı hasarlar tespit edildiği, ayrıca panik nedeniyle hastanelere başvuran vatandaşların bulunduğu bildirildi.

İNCELEMELER YAPILDI

Depremin ardından AFAD, jandarma, polis ve ilgili kurumlara bağlı ekipler bölgede tarama çalışmalarına başladı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Öte yandan deprem nedeniyle Tokat genelinde tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.




