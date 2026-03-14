Tokat’ta 5,5’lik korku

Tokat’ın Niksar ilçesinde önceki gece 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilerek paniğe neden oldu. Art arda yaşanan 73 artçı korkuttu. AFAD verilerine göre, merkez üssü Niksar olan deprem yerin 6,37 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı Tokat’ın yanı sıra Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas ve Sinop başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depreme uykularında yakalanan bazı vatandaşlar panik nedeniyle evlerinden çıkarak sokaklara yöneldi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar bildirilmezken, bazı binalarda sıva çatlakları ve küçük çaplı dökülmeler meydana geldi.