Tokat'taki 5,5'lik depremin ön değerlendirme raporunu yayımladı: 73 artçı sarsıntı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceğini bildirdi. Açıklamada, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir" dedi.
AFAD'ın internet sitesinde, depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı.
73 artçı deprem
Raporda, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." ifadesi kullanıldı.
Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7,6 olmak üzere 819 adet 4,0 ve üzeri depremin meydana geldiği hatırlatılan raporda, ayrıca bahsi geçen bölgeye ait 1900 yılı öncesi için 42 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu ifade edildi.