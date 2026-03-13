Tokat'taki 5,5'lik depremin ön değerlendirme raporunu yayımladı: 73 artçı sarsıntı

Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Niksar ilçesine bağlı Kiracı köyüne uzaklığının 1,60 kilometre olduğu ifade edilen raporda, ana şoktan

Raporda, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." ifadesi kullanıldı.

Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7,6 olmak üzere 819 adet 4,0 ve üzeri depremin meydana geldiği hatırlatılan raporda, ayrıca bahsi geçen bölgeye ait 1900 yılı öncesi için 42 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu ifade edildi.