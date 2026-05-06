Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı yakalandı

Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı yakalandı

14:156/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Operasyonda adeta cephanelik çıktı.
Operasyonda adeta cephanelik çıktı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca Erbaa ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin 17 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait kartuş ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 13'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.



#Erbaa
#jandarma
#silah kaçakçılığı
#Tokat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 6 Mayıs Çarşamba Şampiyonlar Ligi yarı final maçı programı