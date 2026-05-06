Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca Erbaa ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin 17 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait kartuş ve fişekler ele geçirildi.