TOKİ Başkanı Bulut'tan deprem konutlarına ilişkin açıklama

Kahramanmaraş'ta Azerbaycan'ın 100 milyon dolarlık desteği ile Azerbaycan Mahallesi'nde inşa edilecek konut ve iş yerleri için zemin iyileştirme çalışmaları sürürken, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov, çalışmaları yerinde inceledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de eşlik ettiği Bulut ve Sadıkov, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.
'Vatandaşlarımız maliyet konusunda endişelenmesin'
Bulut, depremzedelere verilecek konutların ücretinin ve ödeme koşullarının belirlenip, belirlenmediği soru üzerine şunları söyledi:
"Şu aşamada aslında ücret belirleme konusuna girmedik. Öncelik zaten burada konutların yapımı; ama devlet zaten her zaman vatandaşın yanındadır. Bundan önceki yaşamış olduğumuz afetlerde, sadece depremlerde değil; sellerde, yangınlarda devlet hangi şefkatle vatandaşın yanında olmuşsa, burada da aynı şekilde olacak. Şimdi bir rakam zikretmek çok doğru değil ama zaten biliyorsunuz 20 yıla kadar faizsiz bir ortamda sübvanse yapılmam koşuluyla bir imkan sağlanıyor. Daha önceki uygulamalara gidip, borçlanmış olan insanlara sorarsanız artık o borçların bir anlam bile teşkil etmediğini göreceksiniz. Dolayısıyla devlet burada imkanlarını sonuna kadar vatandaşın lehine kullanacağı için; vatandaşlarımızın maliyetler konusunda endişelenmesine gerek yok. Önemli olan bu konutları bir an önce bitirip, vatandaşlarımızı o konutlara yerleştirmek"
'Bir yıl içerisinde tamamlayacağız'
MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ise her zaman Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceklerini belirterek, "Bir millet, iki devletiz, şeref duyuyoruz. Buraya gelip, Türk kardeşlerimize yardım ediyoruz. Bu bizim için çok büyük bir şeref. Ve buranın güzel bir alan olması ve burada güzel bir şehirciliğin yapılması için çalışıyoruz. Azerbaycan tarafından 100 milyon dolar ayrıldı, burada çok büyük bir şeref ile inşaya devam edeceğiz" diye konuştu.