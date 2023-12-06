TOKİ Başkanı Bulut'tan deprem konutlarına ilişkin açıklama

Azerbaycan Mahallesi'ndeki çalışmalara ilişkin de Bulut,

"Burada yaklaşık 2 bin 300 bağımsız bölüm olacak. Tabii Azerbaycan Mahallesi olması hasebiyle, Azerbaycanlı kardeşlerimizin burada yine o eski tarihi yaşatmak açısından bir talepleri olmuştu. Zaten iki devlet, tek millet diyoruz. İki cumhurbaşkanımızın katılımıyla ilk aşamada okul temeli atılmıştı. Tabii, o sürecin devamında buranın proje çalışmaları ve zemin etütlerinin yapılması ile ilgili bir zaman geçti. Zaten şu anda zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Tabii burada tekrar Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, burada çok anlamlı bir iş yapıyorlar. Türkiye'de TOKİ neyse, Sadık Bey’in genel müdürlüğünü yapmış olduğu MİDA da Azerbaycan'da aynı görevi yürütüyor. Azerbaycan'da hem sosyal konut üretiyorlar hem Karabağ'da yeni yerleşim alanında çok güzel uygulamaları var. Burada 1000'e yakın bağımsız bölümü, Azerbaycanlı kardeşlerimiz inşa edecekler. Çalışmalara başladık, inşallah 1 yıl içerisinde tamamlayarak, buradaki hak sahiplerine bu konutları vermiş olacağız. Buranın zemin sınıfı 'ZF' dediğimiz sınıf, en zayıf sınıf. Dolayısıyla buranın güçlendirilip, inşa yapılabilir en az 'ZD' konumuna getirilmesi gerekiyor. Ama burada sınıfı daha da güçlendirme maksadıyla yaklaşık 15 bin 500 adet kazık çakıyoruz ki. Blokların olduğu bölümlere, otoparkların olduğu bölümlere bile kazık çakıyoruz. Toplam 197 kilometre kazık çakılacak"