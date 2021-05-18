Depremde 107 vatandaşın öldüğü İzmir'in en çok gecekonduya sahip ilçesi Karabağlar'da CHP'li başkandan TOKİ projesini iptal ettirdi

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun açtığı dava sonrası iptal edilen TOKİ tarafından Karabağlar'a yapılacak olan konutlar hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Depremde 107 vatandaşın hayatını kaybettiği İzmir'in en fazla gecekonduya sahip ilçesi olan Karabağlar'da yapılacak olan proje ile 750 dar gelirli ailenin ev sahibi olacağını belirten Kaya, projenin ertelenebileceğini ama iptal olamayacağını söyledi.

Milletvekili Atilla Kaya'nın açıklamaları şöyle:

1) TOKİ tarafından Karabağlar'a yapılacak olan, dar gelirli vatandaşlarımızın ve dezavantajlı grupların faydalanacağı sosyal konutların yapım ihalesi, Karabağlar Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Sn. Muhittin Selvitopu'nun açtığı dava neticesinde iptal edildi. REKLAM May 18, 2021

3) Vicdan sahibi hangi insan, Karabağlarlı hemşehrilerimizin umutlarına, hayallerine, mutluluğuna düşman olabilir; sıcak bir yuvaya kavuşmalarını sağlayacak bu projeye karşı çıkabilir!



CHP'li Muhittin Selvitopu'nun kendi halkına yaptığı bu düşmanlığı tarih affetmeyecektir... — Mahmut Atilla Kaya (@MAtillaKaya) May 18, 2021

5) Biz bu güzel kenti, İzmir'imizi hiçbir zaman istemezükçü'lerin ihtiraslarına kurban etmedik, yine etmeyeceğiz.



Açtıkları davalarla hizmetleri engelleyemezler, sadece biraz geciktirirler.



Vatandaşlarımızın umutlarını baltalamaya çalışanlar, yine hüsrana uğrayacak. — Mahmut Atilla Kaya (@MAtillaKaya) May 18, 2021

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OYNAT 03:00 İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.



Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek, 'Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Benim canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.



Bir başka vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na, itfaiye rapor tutmayınca sosyal yardımın gitmediğini belirterek, ' Kapıcı dairesinde adamın sadece ceketi kaldı. İtfaiye gitmezse o adam açıkta kalacak.' diye konuştu.



O sırada vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in korumaları tarafından uyarılınca, 'Neden dürtüklüyorsun? gerçekleri söylüyorum.' şeklinde karşılık vermesi de objektiflere yansıdı.

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