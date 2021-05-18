Gündem Depremde 107 vatandaşın öldüğü İzmirin en çok gecekonduya sahip ilçesi Karabağlarda CHPli başkandan TOKİ projesini iptal ettirdi
İZMİR

Depremde 107 vatandaşın öldüğü İzmir'in en çok gecekonduya sahip ilçesi Karabağlar'da CHP'li başkandan TOKİ projesini iptal ettirdi

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Mahmut Atilla Kaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada TOKİ tarafından Karabağlar'da yapılması planlanan projenin CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun açtığı dava sonrası iptal edildiğini söyledi. Depremde 107 vatandaşın hayatını kaybettiği İzmir'in en fazla gecekonduya sahip ilçesi olan Karabağlar'da yapılacak olan proje ile 750 dar gelirli ailenin konut sahibi olması planlanıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİnin 750 dar gelirli aileyi ev sahibi ya​pacağı projeyi CHPli Başkan iptal ettirdi
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, TOKİ konutlarının yapılacağı alanda

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun açtığı dava sonrası iptal edilen TOKİ tarafından Karabağlar'a yapılacak olan konutlar hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Depremde 107 vatandaşın hayatını kaybettiği İzmir'in en fazla gecekonduya sahip ilçesi olan Karabağlar'da yapılacak olan proje ile 750 dar gelirli ailenin ev sahibi olacağını belirten Kaya, projenin ertelenebileceğini ama iptal olamayacağını söyledi.

Milletvekili Atilla Kaya'nın açıklamaları şöyle:

CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak
GÜNDEM
CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak

CHP'li belediyeler heykelden vazgeçmiyor: Tunç Soyer Çaka Bey'in açılışını yaptı
GÜNDEM
CHP'li belediyeler heykelden vazgeçmiyor: Tunç Soyer Çaka Bey'in açılışını yaptı

İzmirliler CHP'li vekilleri Kılıçdaroğlu'na şikayet etti: Bizi dinlemeye davet ediyoruz
GÜNDEM
İzmirliler CHP'li vekilleri Kılıçdaroğlu'na şikayet etti: Bizi dinlemeye davet ediyoruz

İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
OYNAT 03:00
İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek, 'Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Benim canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na, itfaiye rapor tutmayınca sosyal yardımın gitmediğini belirterek, ' Kapıcı dairesinde adamın sadece ceketi kaldı. İtfaiye gitmezse o adam açıkta kalacak.' diye konuştu.

O sırada vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in korumaları tarafından uyarılınca, 'Neden dürtüklüyorsun? gerçekleri söylüyorum.' şeklinde karşılık vermesi de objektiflere yansıdı.


Abone Ol Google News
İnsanlardan uzak olmak hoşuma gidiyor

'İnsanlardan uzak olmak hoşuma gidiyor'

​Herkese küstü tarlanın ortasında tek başına yaşıyor.
İş makinesiyle denize daldı

İş makinesiyle denize daldı

Turistler ilçeyi birbirine katan vatandaşı şaşkınlıkla izledi.
Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang: Selçuk Bayraktar SİHA alanında bir deha

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek.

TBMM'de Filistin oturumu: Bakan Çavuşoğlu milletvekillerini bilgilendirdi.

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'<br>önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.

Önümüzdeki ay da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.