Topkapı Sarayının 5 bölümü yeniden ziyaretçileriyle buluştu

Topkapı Sarayı'nın 5 bölümü ziyaretçilerine kavuştu.
Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 20 Nisan’da açılışı gerçekleştirilen 5 bölümü bugün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açılan bölümler hakkında bilgiler veren Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "2 bin parçadan fazla taşınabilir tarihi eseri ziyaretçilerle buluşturmuş oluyoruz" dedi.
Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar’a devriyle hız kazanan restorasyon çalışmaları neticesinde 2014 yılından beri kapalı olan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. Açılışı gerçekleştirilen 5 bölüm bugün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Topkapı Sarayı’nda 2014 yılından beri kapalı olan Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu yeniden ziyarete açıldı.
Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu ile 4. avluda bulunan Saray’ın son yapısı Mecidiye Köşkü de 165 yıl sonra tarihinde ilk defa ziyaretçiyle buluştu. Güvenlik, iklimlendirme ve sergileme ekipmanları yenilenen Topkapı Sarayı’nda ziyaret edilebilen alana 2 bin 150 metrekare daha eklendi. Bu alanlarda oluşturulan yerlerde sergilenen eser sayısı 290’dan bin 919’a çıkarıldı. 2014 yılında Topkapı Sarayı’nın Sarayburnu tarafına bakan yamacındaki kayma ve yapıda tespit edilen çatlaklarla gündeme gelen Fatih Köşkü’nün kubbelerine 1940’lı yıllarda eklenen betonlar kaldırıldı. Zemindeki kayma durduruldu, Köşk çevresine istinat duvarı inşa edildi. Bölgeye, muhtemel sismik hareketleri 24 saat takip eden aletsel gözlem cihazları yerleştirildi.