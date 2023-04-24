Topkapı Sarayının 5 bölümü yeniden ziyaretçileriyle buluştu

"Burası arkamızda bulunan deniz tarafı olan yerde 40 metrelik eğimli bir kotla denize inen bahsettiğiniz yerde yaşanan sıkıntılar orada yaşandı. Bugün itibariyle ifade edebiliriz ki bu sıkıntılar geride kaldı. Burada 3 katmanlı bir zemin güçlendirme, ardından binanın güçlendirme çalışmaları yapıldı. Bu noktada kubbelerden kaldırılan bin 500 ton beton yükünü de ifade etmemiz gerekir. Çünkü, bunun binanın statiği üstünde ciddi anlamda etkileri olduğu tespit edilmişti. Yapılan bu çalışmalarla Fatih Köşkü’nün eğim durumu, statik durumu izlenebiliyor. Şunu ifade edebiliriz ki bu sıkıntıları geride bırakmış durumda"