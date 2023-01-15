Toptancı halinde yeni dönem

AK Parti tarafından hazırlanan 21 maddelik torba kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öneriyor. Lisanslı depo işletmelerinde verilen lisansların geçerlilik süresi uzatılıyor. Perakende ticarete ilişkin idari para cezaları artırılırken, haksız ticaret tanımları da genişletiliyor.

AVM'LER İÇİN DÜZENLEME

Düzenleme ile alışveriş merkezlerinde, malikler ile alışveriş merkezi içerisinde faaliyet gösteren perakende işletmeler arasında gelirlerin tasarrufu ve giderlerin paylaşımında yaşanan sorunlara kalıcı çözüm getiriliyor. Ortak kullanım alanlarının gelir ve giderlerine ilişkin daha net bir çerçeve çizilerek, ticari ilişkilerde bir denge sağlanması hedefleniyor.

Üretici ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak değerlendirilecek.

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KİRACILIK HAKKI 18 YIL

Haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi için caydırıcı para cezaları gelecek. Lisanslı depo işletmelerine 2 yıl için verilen lisans süresi 3 yıl olacak. Toptancı hallerinde kendilerine tahsisli iş yerlerini kullanan mevcut tahsis sahiplerine verilen 12 yıllık kiracılık hakkı 18 yıla çıkarılacak. Üreticiler veya tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklı ödemelerde otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin ödeme süresinde değişikliğe gidiliyor. Diğer durumlarda ise kırk beş günü geçmeyecek.

SERBEST BÖLGELERE GAZ AYARI

Kanun teklifi, serbest bölgelerde bölge içi doğal gaz şebekesinin işletici şirketler tarafından yapılmasına ve işleticilere serbest bölge içerisinde gerçekleştirilecek doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapılması amaçlanıyor. Kooperatiflerin ve birliklerinin genel kurul toplantıları için görevlendirilen ilgili Bakanlık personeline ödenecek ücretler, Anayasa Mahkemesi Kararı yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, ilgililerin Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) veri aktarma yükümlülüğü 26 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılacak.

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