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TRABZON

Trabzon haberleri: 15 yıl önce kimliğini kaybetti başına gelmeyen kalmadı

15 yıl önce kimliğini kaybetti: Başına gelmeyen kalmadı

Trabzon’da 15 yıl önce kimliğini kaybeden 54 yaşındaki Alaattin Öksüz, kayıp kimliği yüzünden hem işinden oldu, hem hapse girdi hem de 10 yılı aşkın süredir mahkemelerde yargılanıyor.

Haber Merkezi IHA
Alaattin Öksüz
Alaattin Öksüz

Her şeyin 2004 yılında Trabzon Belediyesi önünde kaybettiği kimlik yüzünden başladığını belirten Alaattin Öztürk, şu ana kadar 60 dosya üzerinden yaklaşık 200 duruşmaya girdiğini belirterek duruşmalarının halen sürdüğünü söyledi. Adına düzenlenen çekler ve çekilen krediler yüzünden çalıştığı okuldaki görevinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Öztürk, kendisini dolandıran şahsın halen cezaevinde yattığını belirtti.

Banka tarafından ilk kez arandığında pek ciddiye almadığını ancak bankaya gittiğinde adına çekler düzenlenip kredi çekildiğini öğrendiğini belirten Öztürk, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “2004 yılında kimliğimi belediye önünde düşürdüm. Belediyeye kayıp ilanı verdikten sonra yaklaşık 15 dakika sonra kimliğimi Zabıta Müdürlüğü’nden aldım. Ancak 2 yıl sonra 2006 yılından itibaren başıma sıkıntılar gelmeye başladı. Adıma kimlik çıkartılıp sahte kimlikle adıma şirket kurulmuş. Daha sonra şirket adına bankalardan alınan çekler üç ay içinde piyasaya sürüldü. Aradan yıllar geçtikten sonra banka beni aramaya başlıyor.
  • ’Şu kadar borcun var, bunu neden ödemiyorsun’ dediklerinde ben de; ararsa arasınlar benim Mersin ile ne işim var diyerek ciddiye almadım. 10 gün sonra tekrar bir telefon daha gelirken bende bankanın Trabzon’daki Şubesine gittim. Kimliğimi vererek işlemlere bakıldığında adam benim adıma Türkiye’yi dolandırmış. Çekler, krediler. 2006-2007 yılları arası görev yaptığım Trabzon merkezdeki okulda gözaltına alınıp ardından tutuklandım."

200’e yakın duruşmaya girdi

Şu ana kadar 200’e yakın duruşmaya girdiğini belirten Öztürk, “Yaklaşık 20’ye yakın dosyadan cezam kesinleşiyor. Avukat aracılığa cezalara itiraz edip tekrar yargılanarak tahliye oluyorum. 36 gün cezaevinde kaldım. Yapmadığım bir olay eğer benim üzerime kalmış olsaydı belki de ömür boyu ceza alacaktım. Şu an 60’a yakın dosyam var. Hepsinin duruşmasına girdim. Yıllardan beri devamlı bu dosyalarla yoğruldum. Hemen hemen 200’e yakın duruşmaya girdim. Bazılarında beraat ettim. Tek isteğim devletin beni koruması. Yüce adaletin tecelli etmesini bekliyorum” diye konuştu.

Öztürk'ün duruşmaları halen devam ediyor.

İşinden oldu emekli olamadı

Kendisine gelen icralar yüzünden çalıştığı ilkokulundaki görevinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Öztürk, “Duruşmalarım halen devam ediyor. Yaklaşık bana 500 bin TL borç çıktı. Daha sonrasını hesaplayamadım. Şu ana kadar ödeme yapmadım ancak 3-4 ay maaşıma haciz geldi, itiraz ederek haczi durdurdum. Okulda sözleşmeli olarak çalışırken icralardan dolayı sigortamı mecburen kesmek zorunda kaldım. Dolayısıyla başıma gelen bu işler nedeniyle işimden ayrılmak zorunda kaldım. Şu anda özel bir sektörde çalışıyorum. Eğer bunlar başıma gelmeseydi şimdi emekli olacaktım. Emekli olabilmem için 5 yıl daha çalışacağım” şeklinde konuştu.

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Kendisini dolandıran şahsın halen cezaevinde olduğunu belirten Öztürk, “Beni dolandıran ve Trabzonlu olan Salih Z.D yaklaşık 3 yıl önce Konya’daki Kapan Operasyonu’nda yakalanıyor. Salih Z.D şu anda Tekirdağ E Tipi Cezaevinde yatıyor. Benim adıma gelen evrakları ben de mahkeme kanalıyla kendisine yönlendirmeye çalışıyorum” açıklamasında bulundu.

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