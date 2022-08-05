Gündem Trabzon Limanı beş yıl aradan sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı
TRABZON

Trabzon Limanı beş yıl aradan sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı

Trabzon Limanı’na beş yıl aradan sonra ilk kez bir kruvaziyer gemisi demir attı. Trabzon Limanında folklor gösterisi ve çiçeklerle karşılanan 190 metre uzunluğunda ’Astoria Grande’ adlı kruvaziyer gemide 327 Rus turist ve 403 mürettebat bulunuyor. Rus turistler Trabzon’un turistik yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde Trabzon’dan ayrılarak Soçhi Limanına hareket edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Trabzon Limanı beş yıl aradan sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı
’Astoria Grande’ adlı kruvaziyer gemi beş yıl aradan sonra Trabzon Limanı'na gelen ilk gemi oldu.

Sabah saatlerinde Trabzon Limanına gelen gemi ile ilgili bilgi veren Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Trabzon Limanı’na 2017 yılından beri ilk kruvaziyer gemisinin geldiğini hatırlattı.

Ermiş “Trabzon şehrimiz için önemli bir hadise. Bugünlerde şehirde önemli ölçüde bir turist akını var. Rus turizmi de bu konuda çeşitlilik olarak başlamış olacak. Aynı gemi yıl sonuna kadar altı kez daha Trabzon Limanı’na uğrayacak.

2017 yılından sonra ilk gemi olması dolayısıyla bir başka heyecan duyuyoruz. Şehrimiz adına mutluluk verici bir hadisedir. Gemide 327 Rus turist var 403 tane de mürettebatı var. Soçhi merkezli hareket eden bir gemi. Soçhi’den Sinop’a, Sinop’dan Trabzon’a bazen boğazları geçerek Çeşme’ye kadar uzanan seyri seferleri söz konusu oluyor.

Bu itibarla da Trabzon’da umut ediyoruz geçmişteki turist hareketlerinde tekrar Rus yolcuları da katmış oluruz. 2014 yılında 39 kruvaziyer gemi ile sadece Trabzon Limanı olarak yaklaşık 17 bin 500 turisti Trabzon’da ağırlamıştık. Bu seferlerimizi bu yıl ve gelecek yıllarda da artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kruvaziyer'den 6 ayda 200 bin yolcu
EKONOMİ
Kruvaziyer'den 6 ayda 200 bin yolcu

Üç bine yakın turist taşıyan iki dev gemi Bodrum'a geldi
FOTOĞRAF 12
Title
Bodrum’da kruvaziyer turizmi hareketliliği sürüyor.
Title
Marshall Adaları bayraklı 238 metre boyundaki Riviera isimli dev yolcu gemisi, sabah saatlerinde Bodrum’a geldi. Kuşadası Limanı’ndan gelen gemide ağırlıklı ABD uyruklu olmak üzere toplam 493 yolcu ve 772 mürettebat bulunuyor. Riviera, akşam saatlerinde Antalya Limanı’na hareket edecek.<br>
Title
İlçeye gelen diğer gemi ise 275 metre boyundaki Malta bayraklı Mein Schiff 5 isimli gemi. Yunanistan’ın Girit Adası’ndan Bodrum’a gelen gemide ağırlıklı Alman olmak üzere toplam 2 bin 311 yolcu ve 889 mürettebat bulunuyor. Dev gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Limanı’na hareket edecek.
Title
Sabah saatlerinde gelen 2 gemideki yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezine gitti. Bodrum sokaklarında yürüyüş ve alışveriş yapan yolculardan bazıları denize girerek serinledi. Kimi yolcular tekne turuna çıkıp Bodrum koylarının tadını çıkarırken kimileri de ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Title
Bodrum’a 2 dev gemi birden geldi
Title
Bodrum’a 2 dev gemi birden geldi
Title
Bodrum’a 2 dev gemi birden geldi
Title
Bodrum’a 2 dev gemi birden geldi
Title
Bodrum’a 2 dev gemi birden geldi
Title
Bodrum’a 2 dev gemi birden geldi
Title
Bodrum’a 2 dev gemi birden geldi
Title
Bodrum’a 2 dev gemi birden geldi
Üç bine yakın turist taşıyan iki dev gemi Bodrum'a geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine Marshall Adaları ve Malta bayraklı iki dev gemi geldi. Ağırlıklı ABD ve Alman uyruklu 2 bin 804 turist Bodrum sokaklarında alışveriş yapıp denize girdi.
Bir ülkeyi yok edebilir

'Bir ülkeyi yok edebilir'

​'Sadece bir tanesi bile mahvetmek için yeter' deyip uyardılar.
Orduda fındığa rakip çıktı

Ordu'da fındığa rakip çıktı

Hobi olarak başladı talepler patladı.
Çin Tayvan ziyareti nedeniyle Pelosiye yaptırım uygulayacak

'Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz'

'Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz'

​Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den açıklama.

​ABD'den maymun çiçeği açıklaması

​Ahmetcan için Hollanda devi, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

​Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS açıklaması.

​En az 13 kişi öldü

Sarayın altındaki gizli hazinenin haritası bulundu.

Dünya literatürüne girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.