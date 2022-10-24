Gündem Trabzon Porta 5 yıl aradan sonra başlayan kruvaziyer turları 3 ayda 4 bine yakın turisti kente getirdi
TRABZON

Trabzon Port'a 5 yıl aradan sonra başlayan kruvaziyer turları 3 ayda 4 bine yakın turisti kente getirdi

Trabzon Port'a, 5 yıl aradan sonra ilk kez yaz döneminde kruvaziyer geldi. Rusya’nın Soçi kentinden kalkan 'Astoria Grande' adlı 195 metre uzunluğundaki geminin Karadeniz'e başlayan seferleri sürüyor. Trabzon Port'a 700 yolcusu ile gelen gemiden inen turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini geziyor. Astoria Grande ile 3 ayda, 4 bine yakın turist kente geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Trabzonda 5 yıl aradan sonra başlayan kruvaziyer turları ile 3 ayda 4 bine yakın turisti kente getirdi
Trabzon'a kruvaziyer turlarıyla 3 ayda 4 bin turist geldi.

Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, gelecek yıl kruvaziyer geminin Trabzon Port'a 16 sefer planladığını belirterek, “Bu yıl daha farklı gemilerin daha farklı yerlerden kentimize gelmesini bekliyorduk. Ama Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışma ve mayınların denize bırakılmış olması bu seferlerin ne yazık ki yapılmasını engelledi. Rusya’nın da tek çıkış noktasının Karadeniz ve Türkiye olması ile Astoria Grande seferlerine başladı. Bugün 6’ıncı seferi. Bu seferle birlikte 3 bin 890 civarında bir yolcu getirdi. Geminin kapasitesi 1200 kişi. 400 kişilik de bir mürettebatı var. Oldukça güzel bir gemi. Aynı gemi 2023 yılında 16 sefer planlıyor. Bu sezon birkaç seferi daha var. Daha sonra ise kışlamak için bize talepleri oldu. 2023 yılının Mart ayına kadar gemiyi Trabzon Limanında misafir edebiliriz” diye konuştu.

Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş
Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş

‘TRABZON TURİZMİNE ÇEŞİTLİLİK KAZANDIRDI’

Kruvaziyer gemilerin Trabzon Port'a gelmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Ermiş, “Kruvaziyer gemilerin Trabzon’a ilk geliş tarihi 1976 yılıdır. İki gemi ile başladı Kruvaziyer turizmi. 2003 yılında yani özelleşmeden önce 7 gemiye çıkartılmış bu sayı. Ama biz 2004 yılından itibaren Trabzon Limanı’nın tanıtımı olan her alanda uluslararası fuarlara katıldık ve Trabzon’un ve limanımızın tanıtımını gerçekleştirdik. 2014 yılında kruvaziyer sayısını 39 gemiye yükselttik. 39 gemi ile yaklaşık 18 bin civarında bir turist ağırladık şehirde. Çok hassas bir turizm çeşidi kruvaziyer. Tabii tam hareketlenmesini beklediğimiz dönemde de pandemi çıktı. Daha sonra Rusya-Ukrayna çatışması meydana geldi. Ama bu gemi hem Trabzon turizmine farklı bir bakış açısı hem de çeşitlilik kazandırdı. O yüzden biz Trabzon Limanımıza ve şehrimize bu gemilerin gelmesini önemsiyoruz. Bunun için de özel hazırlıklar yapıyoruz” dedi.

Çekler ve Ukrayna yenişemedi
SPOR
Çekler ve Ukrayna yenişemedi

Trabzon Limanı beş yıl aradan sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı
GÜNDEM
Trabzon Limanı beş yıl aradan sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı
Elektrik kesintisi 10 saati bulacak

Elektrik kesintisi
10 saati bulacak

İstanbullular dikkat: Listede birçok ilçe var.
Futbolseverleri şaşırtan istifa

Futbolseverleri şaşırtan istifa

Ligde son zamanlarda en şaşkınlık yaşatan ayrılık gerçekleşti.
Frontexten Yunanistanla suç ortaklığı itirafı

Eski Başbakan Liz Truss'ın yerine Hint asıllı Rishi Sunak geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.