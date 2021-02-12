Gündem Trabzonda bir yıllık evli genç karı koca evlerinde ölü bulundu
TRABZON

Trabzon’da bir yıllık evli genç karı koca evlerinde ölü bulundu

Trabzon’da bir yıllık evli genç karı koca evlerinde ölü bulundu

Trabzon’un Çaykara ilçesinde Kamil-Zeynep İkinci çifti evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Polis ekipleri çiftin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Haber Merkezi İHA
Kamil-Zeynep İkinci
Kamil-Zeynep İkinci

Trabzon Çaykara'nın Hurmalık mahallesi TOKI Evleri’nde kalan Kamil (35) ve Zeynep Ikinci (32) çifti bugün işlerine gitmeyince arkadaşları tarafından yakınlarına haber verildi. Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde güvenlikçi olarak çalışan Kâmil Ikinci (35) ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan eşi Zeynep İkinci (32) telefonlarına da cevap vermeyince yakınları evlerine gitti. Ancak içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile evlerine girildi.

Genç çiftin silahla vurulmuş şekilde yerde cansız yattıkları tespit edildi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, genç çift bir yıl önce evlendiği öğrenildi.

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