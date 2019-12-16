Gündem Trabzonda bulunan 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı iskeletin hangi hayvana ait olduğu ortaya çıktı
TRABZON

Trabzon'da bulunan 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı iskeletin hangi hayvana ait olduğu ortaya çıktı

Trabzon'da bulunan 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı iskeletin hangi hayvana ait olduğu ortaya çıktı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda bulunan 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeletinin 'su samuru'na ait olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.
Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bulunan hayvan iskeletinin su samuru olduğu bildirildi.

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine ilçenin Şahmelik Mahallesi'ne giden ekiplerin, hayvan iskeletine ulaştığı belirtildi.

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GÜNDEM
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Mahalleli, 2 ayaklı bir hayvan iskeleti olduğunu fark etti.
  • Hangi hayvana ait olduğu tespit edildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Hayvan iskeletinde ve mahallinde, veteriner hekimimiz beraberinde yapılan inceleme sonucunda yaklaşık iki yıllık olduğu, muhtemelen başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğü, kafa tasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda 4 ayaklı memeli türünden su samuru olduğu (uzman hoca ve veterinerle birlikte) kanaatine varılmıştır."

Trabzon'da bulunan 2 ayaklı iskeletin 'su samuru'na ait olduğu tespit edildi
FOTOĞRAF 8
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri 9 Aralık 2019 tarihinde hayvan iskeleti görüldüğüne dair gelen bir ihbar üzerine Beşikdüzü ilçesindeki Şahmelik Mahallesi'ne gitti.
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Burada hayvan iskeletine ulaşan Milli Parklar ve veteriner ekipleri yaptıkları incelemede hayvan iskeletinin yaklaşık iki yıllık olduğunu ve başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğünü tespit etti.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan iskeletinin 'su samuru'na ait olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
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“Kafatasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan yaklaşık 70 cm uzunluğunda 4 ayaklı memeli türünden su samuru olduğu kanaatine varılmıştır.
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Trabzon'da bulunan 2 ayaklı iskeletin 'su samuru'na ait olduğu tespit edildi
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeletinin 'su samuru' olduğu ortaya çıktı.
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