Trafikte yeni dönem: Radar ve EDS noktaları anlık olarak görülecek!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürücüler için hayata geçirilen yeni uygulamayı açıkladı. Radar denetim noktaları ile Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) bölgeleri, HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.
Bundan böyle, yola çıkan vatandaşlar artık tek tıkla radar ve EDS noktalarını öğrenebilecek.
“Tuzak radar anlayışıyla değil”
Radar denetimlerinin amacının ceza yazmak olmadığını belirten Çiftçi, trafik güvenliği ve can kayıplarının önlenmesi vurgusu yaptı.
Radar kontrol noktası ve hız koridoru
Paylaşımda yer alan uygulama görüntüsünde, şehir ve güzergah seçimi yapılarak radar noktası, kontrol noktası ve hız koridoru bilgilerinin listelendiği görüldü.
Ekran görüntüsünde örnek olarak Yenimahalle-Çumra güzergahında 6 radar noktası, 9 kontrol noktası ve 41 hız koridoru bilgisi yer aldı. Uygulamada ayrıca radar trafik uygulaması ve radarsız trafik uygulaması noktalarının ayrı ayrı gösterildiği görüldü.