Trafikte yeni dönem: Radar ve EDS noktaları anlık olarak görülecek!

15:1924/05/2026, Pazar
Trafikte ezber bozan adım: Radar ve EDS’ler anlık görüntülenecek
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürücüler için hayata geçirilen yeni uygulamayı açıkladı. Radar denetim noktaları ile Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) bölgeleri, HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, radar denetim noktaları ile EDS uygulama alanlarına ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bundan böyle, yola çıkan vatandaşlar artık tek tıkla radar ve EDS noktalarını öğrenebilecek.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulama üzerinden radar denetim noktaları ve Elektronik Denetleme Sistemi alanlarının görüntülenebileceğini belirtti. Yeni özellikle birlikte sürücüler, yolculuk güzergahlarındaki denetim noktalarına ilişkin bilgilere uygulama üzerinden erişebilecek.

“Tuzak radar anlayışıyla değil”

Radar denetimlerinin amacının ceza yazmak olmadığını belirten Çiftçi, trafik güvenliği ve can kayıplarının önlenmesi vurgusu yaptı.

Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“HAYAT 112 Acil Mobil Uygulamamız üzerinden; Radar denetim noktaları ve EDS uygulama alanları vatandaşlarımız tarafından anlık olarak görülebilecek. Radar denetimlerimizde amacımız ceza yazmak değil, can kayıplarının önüne geçmektir. ‘Tuzak radar’ anlayışıyla değil; önleyici, şeffaf ve güven odaklı denetim anlayışıyla hareket ediyoruz.”
Radar kontrol noktası ve hız koridoru

Paylaşımda yer alan uygulama görüntüsünde, şehir ve güzergah seçimi yapılarak radar noktası, kontrol noktası ve hız koridoru bilgilerinin listelendiği görüldü.

Ekran görüntüsünde örnek olarak Yenimahalle-Çumra güzergahında 6 radar noktası, 9 kontrol noktası ve 41 hız koridoru bilgisi yer aldı. Uygulamada ayrıca radar trafik uygulaması ve radarsız trafik uygulaması noktalarının ayrı ayrı gösterildiği görüldü.





