Trafikte yeni dönem: Radar ve EDS noktaları anlık olarak görülecek!

“HAYAT 112 Acil Mobil Uygulamamız üzerinden; Radar denetim noktaları ve EDS uygulama alanları vatandaşlarımız tarafından anlık olarak görülebilecek. Radar denetimlerimizde amacımız ceza yazmak değil, can kayıplarının önüne geçmektir. ‘Tuzak radar’ anlayışıyla değil; önleyici, şeffaf ve güven odaklı denetim anlayışıyla hareket ediyoruz.”