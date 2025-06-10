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Trakya'daki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 228 bin 233 yolcu geçti

Trakya'daki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 228 bin 233 yolcu geçti

12:4410/06/2025, Salı
AA
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Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 5-9 Haziran'da 228 bin 233 yolcu, 58 bin 508 araç geçişi oldu.
Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 5-9 Haziran'da 228 bin 233 yolcu, 58 bin 508 araç geçişi oldu.

Türkiye'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından bayram tatili boyunca 228 bin 233 yolcu geçiş yaptı.

Edirne'deki Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Kırklareli'ndeki Dereköy sınır kapıları bayramda hareketli dönem geçirdi.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 5-9 Haziran'da 228 bin 233 yolcu, 58 bin 508 araç geçişi oldu.

Sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde geçişlerde önemli sorunlar yaşanmadı.

Bazı kapılarda araç hareketliliğine bağlı olarak belli periyotlarda yoğunluk gözlendi.

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