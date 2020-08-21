Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Transkript belgesi artık e-Devlette Milyonlarca öğrenciyi sevindirecek haber
EĞİTİM

Transkript belgesi artık e-Devlet'te: Milyonlarca öğrenciyi sevindirecek haber

Vatandaşların evrak işlerini kolaylaştırmak için e-Devlet'e her geçen gün yeni bir uygulama daha geliyor. Son olarak milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren bir haber daha duyuruldu. Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) standart bir formda, Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden dijital ortamda verilebilmesi için çalışma başlatıldığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Transkript belgesi e-Devlet'ten alınabilecek.
Transkript belgesi e-Devlet'ten alınabilecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, çalışma kapsamında bazı üniversitelerin transkript örnekleri incelenip üniversiteler ile istişareler yapılarak taslak bir transkript belgesinin oluşturulduğu belirtildi. Söz konusu taslak belgenin bütün üniversitelere gönderilerek, yetkililerinin görüş ve önerilerinin alındığı kaydedilerek, "YÖK’e iletilen bu öneriler doğrultusunda taslakta güncellemeler yapılarak belgeye son şekli verilerek bütün üniversitelere gönderildi. Bu çalışmaların ardından YÖK, kendi bilgi işlem sistemi ile üniversite bilgi sisteminin uyumunun sağlanarak YÖK’ün e-devlet sistemi üzerindeki alanından 'e-transkript belgesi'nin verilebilmesi için gerekli bütün veri girişlerinin bir ay içerisinde tamamlanması hususunda üniversitelere yazı yolladı" denildi.

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi
GÜNDEM
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi

YÖK Başkanı Yekta Saraç: Bu ülke için ilk
GÜNDEM
YÖK Başkanı Yekta Saraç: Bu ülke için ilk

Dijital ortamda ücretsiz alınabilecek

E-transkript belgesi çalışmalarının, ekim ayının sonuna doğru tamamlanarak kasım ayı içerisinde öğrencilerin hizmetine sunulmasının planlandığı belirtilerek, "Çalışma bittiğinde ülkemizdeki devlet ve vakıf, bütün üniversitelerde hali hazırda öğrenci olan ve mezun olacak öğrenciler, yurt içinde ve yurt dışında istedikleri her yerden dijital ortamda çok kolay ve hızlı erişim sağlayarak, e-devlet kapısı üzerinden e-transkript belgesini ücretsiz olarak alabilecekler. Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin transkript belgeleri ise üniversitelerin imkânları doğrultusunda yapılacak ek çalışmalar neticesinde bir müddet sonra e-devlet sistemine yüklenecek. YÖK tarafından sağlanacak bu hizmet sayesinde öğrenciler tercüme masraflarından kurtulacağı gibi yatay geçiş yapması halinde e-transkript belgesine çok kolay erişim sağlayabilecek. Üniversiteler de bu çalışma sayesinde kırtasiye giderlerinden tasarruf ederek, personel ve iş yükü masrafını azaltacak" ifadesine yer verildi.

Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarına 'tarihi karar': YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek
GÜNDEM
Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarına 'tarihi karar': YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek

Olası sahte belgelerin önüne geçilecek

E-Devlet üzerinden verilecek belgenin kişi ve kurumlar açısından daha güvenli olacağı belirtilerek, şöyle denildi:
"Bu sayede sahte transkript belgelerinin çıkarılması neredeyse imkânsız hale gelecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla öğrenciler internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-devlet aralığıyla barkotlu ve kare kodlu transkript belgesi alabilecek. Belgenin ibraz edildiği kurumlar ve kişiler söz konusu transkripti e-devlet üzerinden barkod numarası ile veya YÖK Mobil uygulaması ile kare kod aracılığıyla doğrulayabilecek."

Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek
GÜNDEM
Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

e-Devlet aylık 500 milyon kullanım sayısına ulaştı
GÜNDEM
e-Devlet aylık 500 milyon kullanım sayısına ulaştı
Abone Ol Google News
MHP paylaştı

MHP paylaştı

​Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor.
Bunlar hep alg

Bunlar hep 'alg'

​Haliç kıyısında oluşan yeşillik havadan görüntülendi.
İBBden 15 Temmuz Şehitler Otogarına Atatürk heykeli

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı

İşte ilk fotoğraf

İşte ilk fotoğraf

Türkiye nefesini tuttu, müjdeyi bekliyor...
3 saatte 64 milyonluk rekor satış

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

Erciyes Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirildi.
Türkiye nefesini tuttu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı
Gündem

Türkiye nefesini tuttu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü yani bugün Türkiye'ye önemli bir müjde vereceğini söyledi, "Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" dedi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı müjde ne? Erdoğan hangi müjdeyi açıkladı?
Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu
Ekonomi

Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutup merakla beklediği müjdenin detayları belli oldu. Türkiye Karadeniz'de tarihin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp olarak keşfedilen doğal gazın 2023 yılında kullanıma sunulması planlanırken, ortaya çıkan tarihi başarının perde arkasında ise Bakan Berat Albayrak yer alıyor. İngiliz petrol devi Shell ile yapılan anlaşmanın sonlandırılmasının ardından Türkiye'nin ilk sondaj gemilerini envantere kazandırarak açık denizlerde arama faaliyetlerine başlanmasına yönelik kritik adımları atan Bakan Albayrak, enerjide adeta sessiz sedasız gerçekleştirilen devrimin de mimarı oldu.
Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?
Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türkiye değil tüm dünyayı merakta bırakan bir müjde vereceğini ifade etmişti. Müjde'nin Karadeniz'de Fatih sondaj tarafından 320 milyar metreküp doğalgaz olduğu duyuruldu. Tuna-1'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz gaz kaç yıl kullanılır? Ya da kaç TL yapar?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.