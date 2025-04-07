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Tren garında valiz alarmı: Ekipler sevk edildi, bina boşaltıldı

Tren garında valiz alarmı: Ekipler sevk edildi, bina boşaltıldı

19:267/04/2025, Pazartesi
IHA
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Unutulan valizin içerisinden kıyafet çıktı.
Unutulan valizin içerisinden kıyafet çıktı.

Aydın Tren Garı'nda sahipsiz valiz nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Unutulan valizin fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Güvenlik amaçlı tren garındaki tüm yolcular dışarıya çıkartılarak giriş-çıkışlar kapatıldı. Bomba imha uzmanının fünyeyi yerleştirdiği sırada valizin içeresinde kıyafet olduğu tespit edildi. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından tren garındaki yolcular ve görevliler rahat bir nefes alırken, hayat normale döndü.

Aydın Tren Garı'nda unutulan valiz emniyet güçlerini alarma geçirirken, güvenlik amaçlı bina boşaltıldı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen valizden kıyafet çıkması ise rahat bir nefes aldırdı.

Olay, Aydın Tren Garı hizmet binası içerisinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren garı görevlileri bekleme salonundaki bankların altındaki sahipsiz valizi fark etti. Valizden şüphelenen görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gara polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, güvenlik amaçlı tren garındaki tüm yolcular dışarıya çıkartılarak giriş-çıkışlar kapatıldı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek valizi fünye ile patlatmak için hazırlık yaptı. Bomba imha uzmanının fünyeyi yerleştirdiği sırada valizin içeresinde kıyafet olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde valiz içerisinden erkek kıyafetleri çıktı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından tren garındaki yolcular ve görevliler rahat bir nefes alırken, hayat normale döndü.



#Tren Garı
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