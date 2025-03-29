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Denizli'de boş çanta bomba paniğine neden oldu

Denizli'de boş çanta bomba paniğine neden oldu

15:1529/03/2025, Cumartesi
IHA
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Denizli'de elektrik panosunun üzerine bırakılan kadın çantası paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha ekibin kontrolü üzerine çantanın boş olduğu tespit edilmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde bir elektrik panosunun üzerine bırakılan kadın çantası vatandaşların dikkatini çekti. Kadın çantasını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli kadın çantasının bulunduğu bölgeyi kontrol altına alarak çevresinde bulunan vatandaşları uzaklaştırıldı. 

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına çıkan caddeler araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kontrol altına alınan bölgeye bomba imha ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

Bomba imha ekipleri sinyal kesici jammer cihazı aktif hale getirdi. Ardından şüpheli çanta için kontrollü patlatma kararı öncesi yapılan incelemenin ardından kanca yöntemi ile kontrol edildi.

Boş olduğu tespit edilen çanta imha ekibi tarafından olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Boş olduğu anlaşılan çantanın ardından yol ve yaya trafiğe açıldı.

#Denizli
#Bomba
#Çanta

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