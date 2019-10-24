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TEKİRDAĞ

Tekirdağ haberleri: ​Tren kazasında kolunu kaybeden anneye robotik kol müjdesi

Tren kazasında kolunu kaybeden anneye robotik kol müjdesi: Torunumu kucağıma alabileceğim

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında sol kolunu kaybeden Nurduvan Aktürk’e robotik kol müjdesi verildi. Müjdeli haberi alan ve çok mutlu olduğunu ifade eden Aktürk, "Ben de torunumu kucağıma alabileceğim, çok şükür Allah’a hepsine duacıyım" dedi.

Haber Merkezi IHA
Tekirdağ Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Dr. Hülya Becerir tarafından Nurduvan Aktürk’e robotik kol müjdesi verildi.
Tekirdağ Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Dr. Hülya Becerir tarafından Nurduvan Aktürk’e robotik kol müjdesi verildi.

Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasında sol kolunu kaybeden bir çocuk annesi Nurduvan Aktürk için Tekirdağ Valiliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu harekete geçti.

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Nurduvan Aktürk için Tekirdağ Valiliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu harekete geçti.

Robotik kol hazırlandı siparişi verildi

Tekirdağ Devlet Hastanesi Başekimliğinde düzenlenen programda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Tekirdağ Devlet Hastanesi Şube Müdürü Tolga Atasever ve Tekirdağ Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Dr. Hülya Becerir tarafından Nurduvan Aktürk’e robotik kol müjdesi verildi. Müjdeli haberi veren Dr. Hacı Bayram Zengin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bugün burada bir araya gelme sebebimiz Nurduvan teyzemize müjdeli bir haber vermek Allah’ın izniyle bakanımızın ve valimizin tespitleri ve talimatlarıyla yeni bir robotik kol hazırlandı. Siparişi verildi inşallah kısa zaman içerisinde de Nurdan teyzemiz koluna kavuşacak."

"Torunumu kucağıma alabileceğim"

Müjdeli haberi alan ve çok mutlu olduğunu ifade eden Nurduvan Aktürk, ise şöyle açıklamada bulundu:

  • "Bir çiçeği nasıl tutabiliyorum, bir çocuğu kucağında böyle tutamazsın ama kolum olduğu zaman rahatlıkla ben de torunumu kucağıma alabileceğim, çok şükür Allah’a hepsine duacıyım."

Müjdeli haber sonrasında Nurduvan Aktürk’e Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin tarafından çiçek takdim edildi.

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