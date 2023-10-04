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Trol hesaplar satın alıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni bir sosyal medya ekibi oluşturmayı amaçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Eren Erdem harekete geçti.

Burak Doğan
04:00 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eren Erdem

Eren Erdem

Erdem, partinin kongre sürecinde ve yerel seçim öncesi CHP’de trol organizasyonunu genişletiyor. Özellikle algı oluşturmak için Instagram ve Twitter hesapları satın alındı. Bu hesapların, temmuz ayından itibaren kullanıldığı kaydedildi. “Haber” adıyla açılan hesabın parti içi duyurusunu da Erdem yaptı. Partililere atılan mesajda yeni ve yüksek takipçi sayısı bulanan hesabın takip edilmesi, mesajların paylaşılması istendi. Parti üyelerine Eren Erdem adıyla atılan SMS’te “Sadece gerçekleri öğrenmek için takip edebilirsiniz, Haber2024 hesabı, gerçekleri yansıtan bir hesaptır” yazdığı öğrenildi.


#politika
#CHP
#trol
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