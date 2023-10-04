Trol hesaplar satın alıyor

Erdem, partinin kongre sürecinde ve yerel seçim öncesi CHP’de trol organizasyonunu genişletiyor. Özellikle algı oluşturmak için Instagram ve Twitter hesapları satın alındı. Bu hesapların, temmuz ayından itibaren kullanıldığı kaydedildi. “Haber” adıyla açılan hesabın parti içi duyurusunu da Erdem yaptı. Partililere atılan mesajda yeni ve yüksek takipçi sayısı bulanan hesabın takip edilmesi, mesajların paylaşılması istendi. Parti üyelerine Eren Erdem adıyla atılan SMS’te “Sadece gerçekleri öğrenmek için takip edebilirsiniz, Haber2024 hesabı, gerçekleri yansıtan bir hesaptır” yazdığı öğrenildi.