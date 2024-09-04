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Trol kavgası: İtlerini üzerimden çek!

CHP'de liderlik hayali kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında trol restleşmesi yaşandı. Euro 2024 seyahati eleştirilen İmamoğlu, Yavaş’ı arayarak, “İtlerini üzerimden çek” dedi. Yavaş’ın da mayıs ayında benzer gerekçeyle İmamoğlu’nu arayıp “Trollerini çek” dediği iddia edilmişti.

04:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:29 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Euro 2024 maçlarını izlemek için Almanya’ya özel uçakla heyet halinde gitmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın trollerin yaptığı paylaşımlar ikili arasında krize neden oldu. Yavaş’ı arayan İmamoğlu’nun “İtlerini üzerimden çek dediği” bildirildi. Geçtiğimiz mayıs ayında da Yavaş’ın kendisini hedef alan sosyal medya hesapları sebebiyle İmamoğlu’nu aradığı ve “Trollerini çek” dediği iddia edilmişti.

HABERİM YOKTU SAVUNMASI

Mansur Yavaş'ın ekibi tarafından yönetilen trol bir hesaptan paylaşılan videoda, "Özel uçak tutup tribünde maçı izlemek yerine, AOÇ'de (Atatürk Orman Çiftliği'nde) ailem dediği Ankara halkıyla beraber izledi maçını" ifadelerine yer verilmişti. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre söz konusu olay karşısında Ekrem İmamoğlu’nun Yavaş’ı arayarak “İtlerini üzerimden çek dediği” Yavaş’ın ise “Yapılan paylaşımdan haberim yok” şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Söz konusu trollerin Basın Danışmanı Volkan Gültekin’in talimatıyla yönetildiği ve Yavaş’ın haberi olmadan Gültekin’in inisiyatif alarak mesajları yayınlattığı ortaya çıktı.

DANIŞMAN GÜLTEKİN İSTİFA ETTİ

Yavaş’ın İmamoğlu ile görüşmesinin ardından Gültekin’i aradığı, telefonda tartıştığı ifade ediliyor. Tartışmanın ardından Gültekin’in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Mansur Yavaş‘ın yaşanan olay sonrası Gültekin'le arasının açıldığı ve basın danışmanına gösterdiği tepkinin dozunu artırarak geçtiğimiz ay vefat eden annesinin cenazesine dahi katılmadığı da ortaya çıktı.

Adaylık istediği için sessiz

Mansur Yavaş'ın yaşanan olaylardan dolayı sessiz kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayındaki hamlesine destek olmak istemesinin yattığı belirtiliyor. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultayda kendisine destek olacağı ve karşılığında Cumhurbaşkanı adayı olarak destek istediği iddia edildi. Bilindiği üzere Mansur Yavaş 2023 yılında gerçekleşen seçimlerde son kez aday olduğunu açıklamıştı.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini ve bunun yolunun meclisin seçimleri yenilemesiyle olabileceğini söyledi. Özgür Özel, "Bugün Türkiye'de seçimlerin yenilenmesinin iki yolu var. Bunlardan birincisi Erdoğan'ın seçime gitmesi, ikincisi, meclisin 360 milletvekiliyle seçimleri yenilemesi. Seçimlere Erdoğan giderse yani seçimleri yenileme yetkisi var ama yenilerse dönemi de olduğu için bir daha aday olamıyor. Ancak meclis 360 çoğunlukla yenilerse son bir kez aday olma hakkı var. Erdoğan'ın iki buçuk yılı daha var. Seçimleri yenilemezsek bir daha gelemiyor. Seçimleri yenilersek bir kez daha aday olabilir. Gelecek. Oturacağız yarışacağız. Seçimleri yenileceğiz." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in bu sözleri CHP'liler arasında tartışma konusu oldu.


#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
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