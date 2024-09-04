Trol kavgası: İtlerini üzerimden çek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini ve bunun yolunun meclisin seçimleri yenilemesiyle olabileceğini söyledi. Özgür Özel, "Bugün Türkiye'de seçimlerin yenilenmesinin iki yolu var. Bunlardan birincisi Erdoğan'ın seçime gitmesi, ikincisi, meclisin 360 milletvekiliyle seçimleri yenilemesi. Seçimlere Erdoğan giderse yani seçimleri yenileme yetkisi var ama yenilerse dönemi de olduğu için bir daha aday olamıyor. Ancak meclis 360 çoğunlukla yenilerse son bir kez aday olma hakkı var. Erdoğan'ın iki buçuk yılı daha var. Seçimleri yenilemezsek bir daha gelemiyor. Seçimleri yenilersek bir kez daha aday olabilir. Gelecek. Oturacağız yarışacağız. Seçimleri yenileceğiz." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in bu sözleri CHP'liler arasında tartışma konusu oldu.