Trol kavgası: İtlerini üzerimden çek!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Euro 2024 maçlarını izlemek için Almanya’ya özel uçakla heyet halinde gitmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın trollerin yaptığı paylaşımlar ikili arasında krize neden oldu. Yavaş’ı arayan İmamoğlu’nun “İtlerini üzerimden çek dediği” bildirildi. Geçtiğimiz mayıs ayında da Yavaş’ın kendisini hedef alan sosyal medya hesapları sebebiyle İmamoğlu’nu aradığı ve “Trollerini çek” dediği iddia edilmişti.
HABERİM YOKTU SAVUNMASI
Mansur Yavaş'ın ekibi tarafından yönetilen trol bir hesaptan paylaşılan videoda, "Özel uçak tutup tribünde maçı izlemek yerine, AOÇ'de (Atatürk Orman Çiftliği'nde) ailem dediği Ankara halkıyla beraber izledi maçını" ifadelerine yer verilmişti. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre söz konusu olay karşısında Ekrem İmamoğlu’nun Yavaş’ı arayarak “İtlerini üzerimden çek dediği” Yavaş’ın ise “Yapılan paylaşımdan haberim yok” şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Söz konusu trollerin Basın Danışmanı Volkan Gültekin’in talimatıyla yönetildiği ve Yavaş’ın haberi olmadan Gültekin’in inisiyatif alarak mesajları yayınlattığı ortaya çıktı.
DANIŞMAN GÜLTEKİN İSTİFA ETTİ
Yavaş’ın İmamoğlu ile görüşmesinin ardından Gültekin’i aradığı, telefonda tartıştığı ifade ediliyor. Tartışmanın ardından Gültekin’in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Mansur Yavaş‘ın yaşanan olay sonrası Gültekin'le arasının açıldığı ve basın danışmanına gösterdiği tepkinin dozunu artırarak geçtiğimiz ay vefat eden annesinin cenazesine dahi katılmadığı da ortaya çıktı.
Adaylık istediği için sessiz
Mansur Yavaş'ın yaşanan olaylardan dolayı sessiz kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayındaki hamlesine destek olmak istemesinin yattığı belirtiliyor. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultayda kendisine destek olacağı ve karşılığında Cumhurbaşkanı adayı olarak destek istediği iddia edildi. Bilindiği üzere Mansur Yavaş 2023 yılında gerçekleşen seçimlerde son kez aday olduğunu açıklamıştı.