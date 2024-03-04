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Trump 5 puan önde

ABD’de kasım ayında yapılacak seçimlerde eski başkan Trump farkı açıyor. New York Times/Siena College ortaklığındaki son ankette Biden’a %43, Trump’a %48 oranında oy çıktı.

04:00 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:34 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Donald Trump.
Donald Trump.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hem parti içinde hem de ülke genelinde farkı açarak seçimler öncesi favori aday konumunu güçlendirdi. ABD’de kasımdaki başkanlık seçimleri için yapılan son ankete göre Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın 5 puan gerisinde kaldı. New York Times/Siena College ortaklığında gerçekleştirilen ankete katılan seçmenlerin yüzde 43’ü 5 Kasım'da Biden'a oy vereceklerini ifade etti, Trump’ı seçeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 48 çıktı. Ankete katılanların yüzde 47’si Biden’ın “görevini yürütme biçimini” kesinlikle onaylamadığını, her 4 katılımcıdan biri ülkenin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü belirtti.

PARTİ İÇİNDE DELEGELERİ SÜPÜRDÜ

Diğer yandan Trump, Cumhuriyetçi Parti’deki (GOP) rakibi Nikki Haley'i açık bir farkla mağlup etti. 77 yaşındaki Trump, Cumartesi günü Idaho, Michigan ve Missouri'deki ön seçimlerde, partideki rakibi Nikki Haley'e hezimeti yaşattı. Amerikan yayıncı kuruluşlarının tahminlerine göre, Orta Batı'daki Missouri'de Trump eyaletteki 54 delegenin tamamını güvence altına almayı başardı. ABD'nin kuzeybatısındaki Idaho'da da Trump 32 delegenin tamamını kazandı. Michigan'daki büyük parti kongresinde de 39 delegenin tamamı Trump dedi. Seçim sonuçlarına göre Trump’a destek veren delegelerin sayısı 244’e yükselirken, eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley’yi destekleyenlerin sayısı 24’de kaldı. Bir adayın Cumhuriyetçi Parti’den adaylığını kesinleştirebilmesi için bin 215 delegenin desteğini alması gerekiyor. Trump böylece, 5 Mart Salı günü 15 eyalette yapılan parti içi ön seçimlerine (Süper Salı) favori aday olarak katılacak.



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