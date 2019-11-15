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POLİTİKA

Trump videodan çok etkilendi

Erdoğan, Trump’a PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani’nin karıştığı terör eylemlerine ilişkin bir video izletti. Erdoğan’ın “Trump bayağı etkilendi” dediği video Washington’daki temasları izleyen gazetecilere gösterildi ardından da İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Twitter hesabından yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist Ferhad Abdi Şahin’
Terörist Ferhad Abdi Şahin’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump’a PKK/YPG’li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın Trump’a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, “Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor” ifadelerini kullandı.

İngilizce videoda Mazlum Kobani’nin emrini verdiği terör saldırıları tek tek sıralandı. Videoda “Ferhad Abdi Şahin... Ama siz onu Mazlum Kobani olarak tanıyorsunuz. Kobani, tek görevi halkına hizmet etmek ve onları korumak olan Türk güvenlik güçlerinden 313 şerefli erkek ve kadının hayatını elinden aldı” denildi. Videonun sonunda ise ABD’ye seslenildi: “Müttefiğimiz ABD’nin başarılı şekilde el Bağdadi’nin saltanatını sona erdirdiği dönemde soru; Kobani de aynı değil mi? Yaşam ve ölüm kavramı aynı şekilde ölçülmüyor mu? Bu terörizm değil mi? Bu varoluşsal bir tehdit değil mi? Ve en önemlisi, bu ne zaman son bulacak?”

İşte Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği 'terörle mücadele' videosu
OYNAT 04:30
İşte Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği 'terörle mücadele' videosu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a izlettirdiği 'terörle mücadele' videosunu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İzlettiğimiz 'terörle mücadele' videosundan en çok Trump etkilendi.' diye konuştu.


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