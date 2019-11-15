Trump videodan çok etkilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump’a PKK/YPG’li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın Trump’a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, “Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor” ifadelerini kullandı.

İngilizce videoda Mazlum Kobani’nin emrini verdiği terör saldırıları tek tek sıralandı. Videoda “Ferhad Abdi Şahin... Ama siz onu Mazlum Kobani olarak tanıyorsunuz. Kobani, tek görevi halkına hizmet etmek ve onları korumak olan Türk güvenlik güçlerinden 313 şerefli erkek ve kadının hayatını elinden aldı” denildi. Videonun sonunda ise ABD’ye seslenildi: “Müttefiğimiz ABD’nin başarılı şekilde el Bağdadi’nin saltanatını sona erdirdiği dönemde soru; Kobani de aynı değil mi? Yaşam ve ölüm kavramı aynı şekilde ölçülmüyor mu? Bu terörizm değil mi? Bu varoluşsal bir tehdit değil mi? Ve en önemlisi, bu ne zaman son bulacak?”