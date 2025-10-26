Trump'ın Asya turu başladı

Çin ile olan rekabetin gölgesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın kritik Asya turu başladı. ABD Başkanı Donald Trump cuma gecesi Beyaz Saray'dan ayrılarak Asya'ya doğru yola çıktı. Bu, Trump'ın ikinci başkanlık dönemde Asya kıtasına yaptığı ilk seyahat olacak. Yatırımlar ve barış anlaşmalarına odaklanması planlanan Asya turunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret etmesi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Trump’ın ilk durağı ise Malezya.

ÖNEMLİ DOSYALARLA GİDİYOR

ABD Başkanı'nın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yüz yüze görüşerek ticaret savaşını yatıştırmaya çalışmadan önce yatırım anlaşmaları ve barış çabaları üzerinde çalışması bekleniyor. Tur kapsamında Trump’ın gündeminde Güney Kore'deki çip fabrikaları, Vietnam'daki üretimin geleceği, Güney Çin Denizi anlaşmazlıkları ve Tayvan Adası’nın geleceği gibi kritik konular gündeme gelecek.

İLK DURAĞI KUALA LUMPUR

Malezya’ya uçan Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Xi ile konuşacak çok şeyimiz var, onun da bizimle konuşacak çok şeyi var. İyi bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum” dedi. Trump'ın ilk durağı Kuala Lumpur'daki bölgesel bir zirve olacak. İlk döneminde sadece bir kez Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği zirvesine katılan Trump'ın bu ziyareti, Malezya ve ABD'nin Tayland ve Kamboçya arasındaki bir çatışmayı ele almaya çalıştıkları bir döneme denk geliyor.

TAYLAND-KAMBOÇYA İLE İMZA TÖRENİ

Bugün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir görüşme yapması planlanan Trump, ardından Tayland ve Kamboçya başbakanlarıyla ortak bir imza töreni gerçekleştirecek. Trump bu yılın başlarında, çatışmaları durdurmamaları halinde bu ülkeleri ticaret anlaşmalarını durdurmakla tehdit etmişti. Trump yönetimi o zamandan beri Malezya ile genişletilmiş bir ateşkes sağlamak için çalışıyor.

LULA İLE GÖRÜŞECEK

Uçuş öncesi Trump, Malezya Başbakanı İbrahim'i çatışmayı çözmeye çalıştığı için takdir etti. Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir insan olan Malezya liderine dedim ki, sanırım size bir gezi borçluyum" dedi. ABD lideri ayrıca ABD'nin Brezilya'dan ithal edilen mallara uyguladığı yüzde 40 oranındaki gümrük vergisini indirmesini isteyen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de önemli bir görüşme gerçekleştirebilir.

TAKAİCHİ İLE İLK TEMAS

Trump'ın Malezya'dan sonra Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret etmesi planlanıyor. Tokyo ziyareti, Japonya'nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi'nin seçilmesinden bir hafta sonra gerçekleşiyor. Trump, eski Başbakan Shinzo Abe'nin öğrencisi olan Takaichi ile görüşecek. Trump, görevden ayrıldıktan sonra suikasta kurban giden Abe ile yakın ilişkilere sahipti. Takaichi'nin Trump gibi muhafazakar-sağ eğilimli görüşlere sahip olması, iki liderin iyi anlaşacağı yorumuna neden oluyor. Gazetecilere konuşan üst düzey bir ABD yetkilisine göre Trump'ın Japonya İmparatoru Naruhito tarafından ağırlanması ve ABD askerleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

APEC’TE Şİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Trump'ın Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Şi ile Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi çerçevesinde merakla beklenen bir görüşme yapması bekleniyor. ABD'li yetkiliye göre APEC zirvesi Gyeongju'da yapılacakken, Trump-Şi görüşmesinin Busan kentinde gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşme, Çin ile ABD arasında aylardır süren ve küresel ekonomiyi sarsan ticaret savaşındaki istikrarsız hamlelerin ardından yapılacak.

'Altın Filo' ile gözdağı

Trump yönetimi, Çin’e karşı deniz üstünlüğünü yeniden kurmak için “Altın Filo” adını verdiği devasa bir savaş gemisi projesi başlattı. Trump, dünyadaki tüm filolardan daha büyük, daha silahlı ve daha pahalı yeni bir savaş gemisi filosu kurmak istiyor. Yeni filo, hipersonik füzelerle donatılmış modern gemilerden ve insansız deniz araçlarından oluşacak. ABD, Pasifik’te olası bir Çin-Tayvan çatışmasına hazırlanıyor.











