TSK: 3524 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı 20 Ocak'tan bu yana devam ediyor.

Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 524 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor

TSK'ya ait İHA'lar, YPG/PKKlı teröristlerin, sivillerin Afrin kent merkezinden çıkmasını hendekle engellediği anları kaydetti. Sivillerin kazı yapan dozere engel olmak ve kenti terk edebilmek için teröristlere kafa tuttuğu görüldü.

Afrin ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlerin kenti terk etmek sivilleri hendekler kazarak engellemeye çalıştığı anlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) tarafından kaydedildi.

OYNAT 03:24 Afrin’den yeni görüntüler: PKK yine sivilleri kalkan yapıyor Sivil halk Afrin'den çıkmaya devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den çıkmaya çalışan sivilleri engellediği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin kentten çıkmaya çalışan sivilleri silah zoruyla engelledikleri görülüyor. Teröristler ayrıca şehirden çıkışları önlemek için hendekler kazıyor.