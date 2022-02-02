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ANKARA

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2022'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Haber Merkezi AA
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezindeki görev süresi uzatıldı
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Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı, 2008'de Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının alındığı anımsatılan tezkerede, TBMM'nin, 10 Şubat 2009'da TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapması için bir yıl izin verdiği belirtildi.

Bugüne kadar birer yıllık yetki süresinin 12 kez uzatıldığı aktarılan tezkerede, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılım sağlandığı, bu alanda BM sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği kaydedildi.

BMGK'nin, bölgeye ilişkin deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren kararlarının süresinin son olarak 3 Aralık 2021'de 1 yıl uzatıldığı hatırlatılan tezkere ile TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren bir yıl uzatılması öngörülüyor.

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