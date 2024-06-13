TSK'da konum paylaşmak artık yasak

Düzenlemeyle, yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılını tamamlayan TSK personeli emekli aylığı alabilecek. Disiplin cezaları nedeniyle belli bir ceza puanını aşan personelin TSK ile ilişiği kesilecek. TSK'da 1 sözleşme yılı içinde 7 gün ve daha uzun süre mazeretsiz göreve gelmeyen personelin sözleşmesi feshedilecek. İntihara teşebbüs eden, kasten veya silah kullanımına aykırı şekilde kendisini veya başkasını yaralayan personeli de aynı son bekliyor. TSK personelinin kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliğini, görev veya faaliyetini, askeri bilgi, belge, konum bilgisini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerin sosyal medyadan paylaşımı da yasaklanacak.