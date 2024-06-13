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TSK'da konum paylaşmak artık yasak

TSK Personel Kanununda değişiklikler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

Uğur Duyan
04:00 - 13/06/2024 jeudi
Güncelleme: 01:19 - 13/06/2024 jeudi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Düzenlemeyle, yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılını tamamlayan TSK personeli emekli aylığı alabilecek. Disiplin cezaları nedeniyle belli bir ceza puanını aşan personelin TSK ile ilişiği kesilecek. TSK'da 1 sözleşme yılı içinde 7 gün ve daha uzun süre mazeretsiz göreve gelmeyen personelin sözleşmesi feshedilecek. İntihara teşebbüs eden, kasten veya silah kullanımına aykırı şekilde kendisini veya başkasını yaralayan personeli de aynı son bekliyor. TSK personelinin kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliğini, görev veya faaliyetini, askeri bilgi, belge, konum bilgisini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerin sosyal medyadan paylaşımı da yasaklanacak.


Askerlere sosyal medya yasağı: TSK Personel Kanunu'nda değişiklik TBMM'de kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaklanıyor. Bu suçu işleyen personele "hizmet yerini terk etmeme cezası" verilecek. Ayrıca 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.


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