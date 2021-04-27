TSK'daki mahrem yapıya 66 ilde dev operasyon: 532 asker için gözaltı kararı​ TSK'daki mahrem yapıya 66 ilde dev operasyon: 532 asker için gözaltı kararı FETÖ iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen 459’u muvazzaf 532 kişi için, İzmir ve İstanbul merkez olmak üzere 66 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında 4 albay, 1 yarbay, 9 binbaşı, 24 yüzbaşı, 32 üsteğmen ve 3 teğmenin de bulunduğu listeden 400 kişi yakalandı. Diğerlerinin de gözaltına alınması için çalışma sürüyor.

Haber Merkezi 27 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 27 Nisan 2021, 05:21 Yeni Şafak