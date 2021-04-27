TSK'daki mahrem yapıya 66 ilde dev operasyon: 532 asker için gözaltı kararı​

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ortak soruşturma kapsamında, FETÖ’ye özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair deliller bulunan 459’u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 61’i Jandarma Genel Komutanlığı, 122’si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30’u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22’si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22’si Milli Savunma Bakanlığına mensup 4’ü albay, 1’i yarbay, 9’u binbaşı, 24’ü yüzbaşı, 32’si üsteğmen, 3’ü teğmen, 142’si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 97’si Jandarma Genel Komutanlığı, 111’i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16’sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19’u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup 235’i astsubay, 8’i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 274 kişinin gözaltına alınmasına yönelik karar çıkarıldı. İzmir ve İstanbul merkezli 66 il ve KKTC’de düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 400’ü yakalandı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.