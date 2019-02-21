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KARS

TSK'dan nefes kesen tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars’ta devam ediyor. Mehmetçiklerin tatbikatı gerçek operasyonları aratmadı.

Haber Merkezi IHA
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiilî Tatbikatında Komando-Özel Birlik Harekatı.
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiilî Tatbikatında Komando-Özel Birlik Harekatı.

Kış-2019 Tatbikatı, 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars’ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda icra ediliyor.

İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikata 15 ülke katılıyor. Tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme amaçlanıyor.

Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiilî Tatbikatında Komando-Özel Birlik Harekâtı...

Tatbikatta 7 genel maksat helikopteri, 5 ATAK helikopteri, 1 CH-47 Chinook helikopteri, 4 F-16, 2 CN-235 CASA uçağı, 402 araç, 762 silah ile 2 bin 87 personel görev alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tatbikatı yerinden takip ediyor.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Kars’ta gerçekleşen Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiilî Tatbikatını izledi.

Sığınaklar için 100 ton kar kullanıldı


Komandolar, tatbikat kapsamında çetin kış şartlarında soğuktan korunmak için kardan sığınaklar yaptı. Gözlem kuleleri ve yatacak odaların yapımı için 100 ton kar kullanıldı.

Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiilî Tatbikatında Komando-Özel Birlik Harekâtı.

Mehmetçik'ten gövde gösterisi


Komandolar, önceden belirlenen düşman mevzilerine Skorskylerle getirildi. Karlı tepeye iniş yapan komandolar, kayaklarla kayarak hedefin olduğu noktaya ilerledi.

ATAK helikopterleri ise komandoların güvenliğini üstlendi. Mehmetçiğin, gerçeği aratmayan tatbikatı nefes kesti.

Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı
FOTOĞRAF 6
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Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi.
Title
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiilî Tatbikatında Komando-Özel Birlik Harekâtı.
Title
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi.
Title
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi.
Title
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi.
Title
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi.
Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi. Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiilî Tatbikatında Komando-Özel Birlik Harekâtı'ndan kareler.
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TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı
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TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Mehmetçikler'in tatbikatı gerçek operasyonları aratmadı.
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