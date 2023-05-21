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TTB’nin lisansını iptal etmediği doktor terör destekçisi paylaşımlara devam ediyor

Türk Tabipler Birliği'nde Merkez Komite üyeliği görevinde bulunan Dr. Halis Yerlikaya'nın terör desteği sürüyor. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Yerlikaya’nın kürdistan ifadelerinin yer aldığı, terör soruşturmalarına karşı çıktığı ve bu soruşturmalarda gözaltına alanlara destek verdiği ortaya çıktı.

11:55 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
TTB’nin lisansını iptal etmediği doktor terör destekçisi paylaşımlara devam ediyor

TTB’nin lisansını iptal etmediği doktor terör destekçisi paylaşımlara devam ediyor

TTB üyesi ve Diyarbakır özel Batı Hastanesi’nde görev yapan Halis Yerlikaya paylaşımlarıyla yine dikkat çekiyor. Paylaşımlarıyla teröre desteğini açık açık gösterdi.

Kimyasal silah iftirasına sahip çıktı

Halis Yerlikaya Nisan ayında Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyona tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi.

‘Kuzey kürdistan’ paylaşımını beğendi

Halis Yerlikaya’nın twitter hesabından, Diyarbakır siyasal ve sosyal araştırmalar enstitüsünün ‘kuzey kürdistan’ ifadesinin yer aldığı paylaşımını sayfasında yayınladı. TTB üyesi Yerlikaya açık açık terör propagandası yapılan ve PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük konuşmaları yapılan nevruz kutlamalarını da beğendi.

Demirtaş'tan selam mektubunu paylaştı

TTB’li doktorun bir diğer dikkat çeken paylaşımı Diyarbakır’ın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selçuk Mızraklı’nın cezaevinden yazdığı mektup. Dikkat çeken ifadelerin yer aldığı mektubu yazan Mızraklı’nın terör soruşturmasında gözaltına alınması bir yana, mektubun sonunda “Sevgili Demirtaş’ın da sizlere çok çok selamı var, güç kuvvet diliyor” mesajı dikkat çekti.

Hastanenin başhekimi de terör destekçisi

Yerlikaya’nın işe alındığı Diyarbakır Özel Batı Hastanesi başhekimi Servet Külahçıoğlu’nun paylaşımları da terör destekçisi olduğunu gösteriyor. Külahçıoğlu seçim sürecinde twitter hesabından Selahattin Demirtaş’ın paylaşımını beğendi.

TTB terör bağlantısına rağmen işlem yapmadı

Terör örgütü PKK'ya yakın Kurd-Akad isimli derneğin İngiltere'de düzenlediği etkinlikte 'Kuzey Kürdistan' başlığı altında sunum yaptığı ortaya çıkmış, SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nden kovulan Yerlikaya, Diyarbakır Özel Batı Hastanesi’nde işe alınmıştı. Tüzüğe göre, terörle iltisaklı sağlıkçıların doktorluk lisansını iptal etmesi gereken TTB ise bu konuda herhangi bir adım atmamıştı.



#TTB
#Halis Yerlikaya
#terör
29 dakika önce
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