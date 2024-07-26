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Tüm belediyelere bildirim gitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelere borç bildirimi gönderdiklerini söyledi. Belediyelerin SGK’ya borcunun 96 milyar lira olduğunu belirten Işıkhan, "Bunun yüzde 67,7’si CHP’li belediyelere ait" dedi. Işıkhan, en fazla prim borcu olan 5 belediyenin de CHP’li olduğunu vurguladı.

04:00 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 03:37 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Vedat Işıkhan.
Vedat Işıkhan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacak” açıklamasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarının tahsiline ilişkin açıklama yaptı. SGK'nın 85 milyon vatandaşın hastane, ilaç ve diğer tedavi harcamalarını karşılayıp, 16 milyon emeklinin aylık ve bayram ikramiyelerini ödediğini anımsatan Işıkhan, harcama ve ödemelerin yapılabilmesinin, SGK'nın ana gelir kaynağı olan sigorta primlerinin düzenli ve eksiksiz toplanmasına bağlı olduğuna işaret etti.

PARTİ FARKI GÖZETMİYORUZ

“31 Mart yerel seçimlerinden önce SGK'ya prim borçları biriken belediyelerin olduğuna dikkati çekmiş ve belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştık” ifadelerini kullanan Işıkhan, “Bunu sözde bırakmadık, SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Bazı belediyeler bu çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösterdi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla” dedi.

Tüm uyarıların ardından SGK'nın, kanunun öngördüğü şekilde alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ya olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor.”

BELEDİYE ŞİRKETLERİNE AİT

“Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir. Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir.”



#SGK
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#CHP
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